Afrique: CAF Awards 2022 - Le Sénégal et les " Lions " en force parmi les 30 nommés

La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé, hier, la liste des 30 nominés pour le trophée du meilleur joueur africain de la saison 2022. En plus du tenant du titre et non moins favori à sa propre succession, Sadio Mané, 4 autres champions d'Afrique sont également en lice pour la course au Ballon d'Or.

Après une saison marquée essentiellement par la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2022 disputée au Cameroun et remportée par l'équipe du Sénégal, l'heure est aux récompenses individuelles et collectives dans le continent africain. En effet, on connaît désormais l'identité des 30 joueurs candidats pour le titre de " Meilleur Joueur Africain " de l'année, suite à la publication, hier, de la liste des nominés par la Caf. Sans surprise, le Sénégal, vainqueur de la plus prestigieuse compétition africaine -la première fois de son histoire-, s'est taillé la part du lion en plaçant 5 joueurs dans cette liste. Avec Sadio Mané (Bayern Munich), Edouard Mendy (Chelsea), Nampalys Mendy (Leicester), Kalidou Koulibaly (Naples) et Saliou Ciss (Nancy), c'est ainsi la nation africaine la plus représentée dans cette liste des nominés.

Grand favori à sa propre succession, Sadio Mané est bien parti pour égaler son compatriote El Hadj Ousseynou Diouf, double Ballon d'Or (2001 et 2002). Présent dans cette liste aux côtés d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy et Saliou Ciss, tous auteurs d'une excellente Can, le néo-bavarois s'est également distingué en club avec son ancienne équipe Liverpool qu'il a menée jusqu'en finale de la Ligue des Champions.

D'autres challengers africains à l'image de Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou encore Vincent Aboubakar sont également à compter dans cette liste des 30 nominés. Ainsi, après deux ans d'arrêt, la cérémonie de remise des récompenses de la Caf reprend du service. Rendez-vous est pris le 21 juillet à Rabat au Maroc, pour connaître l'ensemble des lauréats des Caf Awards 2022.