Sénégal: Chavirement d'une pirogue à Kafountine - 15 morts et 92 rescapés, 7 présumés convoyeurs en garde à vue

Le bilan provisoire de la pirogue qui a chaviré au large des îles de Kassel dans la nuit du dimanche au lundi fait état de 15 morts et 92 rescapés dont 69 Sénégalais. Juste après ce drame une enquête a " immédiatement " été ouverte et a permis d'interpeller sept personnes qui font l'objet de garde à vue et seront déférés au Parquet de Ziguinchor à l'issue de l'enquête, a indiqué jeudi, le Procureur le de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor.

ZIGUINCHOR- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor a livré hier, la première version officielle et les éléments de l'enquête ouverte à la suite de la " tragédie " maritime survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la commune de Kafountine. Face à la presse, le représentant du ministère public est largement revenu sur le bilan de cet accident maritime.

A la période d'hier jeudi, a détaillé Papa Ismaël Diallo, les sapeurs-pompiers ont repêché un total de 15 corps sans vie pour l'essentiel en état de décomposition " très avancé en raison d'une part, des brûlures qui a avait été subi et d'autre part, du temps qui avait été passé dans les eaux ". Après s'être incliné devant les mémoires des disparus, le parquetier a rappelé que ce drame ne " peut pas et ne doit et ne passera surtout pas pertes et profits ".

D'après Papa Ismaël Diallo, les potentiels convoyeurs, les auteurs et complices déjà identifiés pour la plupart doivent répondre de leurs actes devant le tribunal. "En effet, dès la survenance de ces faits d'une particulière gravité, la police judiciaire s'était aussitôt déployée. Les auditions des rescapés ont été effectuées le même jour par la brigade de gendarmerie de Diouloulou.

Ce qui a permis l'identification immédiate de six présumés auteurs et complices des convoyeurs. Ils ont été arrêtés et fait l'objet de mesure de garde à vue. Une septième personne fortement soupçonnée d'avoir pris part à l'organisation de ce voyage a été interpellée en début d'après-midi (hier) ", a indiqué le Procureur Papa Ismaël Diallo. De plus, a-t-il poursuivi, toutes les personnes qui font l'objet de garde à vue seront déférées au Parquet de Ziguinchor à l'issue de l'enquête. Des poursuites a insisté M. Diallo sont envisagées des chefs d'association de malfaiteurs, d'organisation d'une migration clandestine, d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui et d'escroquerie.

Un modus operandi bien muri

Selon le parquetier, le modus operandi des convoyeurs et autres organisateurs de ce voyage risqué consistait à rançonner les victimes de montants variant entre 200.000 et 400.000 F Cfa en contrepartie d'un voyage " hypothétique " par la mer et par pirogue vers les côtes espagnoles. " Les candidats ainsi recrutés étaient pris en charge dans des maisons sises à Kafountine et de petites embarcations étaient empruntées pour rejoindre les îles Karone d'où partaient les grandes embarcations à destination des côtes espagnoles.

L'incendie est survenu dans l'embarcation dans la nuit du 26 au 27 juin est vrai semblablement dû si l'on s'en tient aux déclarations des rescapés au fait que du carburant était à bord alors que les convoyeurs s'affairaient à préparer du thé avec un fourneau. Des actes de complicité assez divers ", a martelé M. Diallo, rappelant que les auteurs en fuite ont " clairement et suffisamment été identifiés et font l'objet d'avis de recherche et d'arrestation et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur".

L'identité des rescapées révélée

Aussi, a-t-il appelé les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mettre un terme " à ces entreprises criminelles ". La répartition des rescapés selon la nationalité est établie ainsi qui suit : il y avait 67 Sénégalais d'origines diverses qui venaient des localités de Tanaff, de Simbandi Brassou, de Bambali, de Kafountine, de Ziguinchor, de Kolda et de Dakar etc. Il y a eu quatre rescapés de nationalité nigériane, 8 rescapés de nationalité gambienne, 3 rescapés de nationalité bissau-guinéenne et 8 rescapés de nationalité guinéenne. L'action des sapeurs-pompiers avait permis de retrouver 4 autres rescapés de nationalité sénégalaise qui s'étaient cachés à l'intérieur des bolongs.

Les précisions du Procureur à propos des jeunes tués le 17 juin

Hier, le Papa Ismaël Diallo a mis à profit le point de presse pour évoquer l'affaire des jeunes tués à Ziguinchor le 17 juin dernier lors des manifestations à l'appel d'une partie de l'opposition. Pour rappel, ces victimes n'ont pas encore été mises sous terre. La cause, les familles continuent de réclamer une contre-autopsie parce qu'elles soutiennent que leurs fils ont été tués par balles. " L'actualité judiciaire de Ziguinchor, c'est également la mort tragique d'Idrissa Goudiaby et d'Alexis Diatta, respectivement à Ziguinchor et à Bignona (... ).

Aux familles éplorées, nous présentons nos sincères condoléances. Nous leur assurons que plusieurs actes dans le cadre de l'enquête seront envisagés et seront posés très prochainement pour situer les responsabilités de quelque bord qu'elles soient et rendre justice aux victimes ", a déclaré avec fermeté le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor.

Relativement aux informations qui font état de détention de dépouilles mortelles, Papa Ismaël Diallo a soutenu qu'il n'en est " absolu rien d'autant plus que ce sont les familles des victimes qui ont sollicité qu'il soit pratiqué une contre-expertise accueillie favorablement".