Sénégal: Kaolack - Des journées "portes ouvertes" pour vulgariser le projet d'agropole centre

Kaolack — Des panels scientifiques et diverses activités culturelles sont au menu des journées "portes ouvertes" ouvertes jeudi à Kaolack (centre), dans le but de mieux impliquer les acteurs économiques et les populations de la zone centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel) dans le processus de mise en place du projet de l'agropole centre.

L'ouverture officielle de cette manifestation prévue pour trois jours a été présidée par le ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, Moustapha Diop, en compagnie de son collègue en charge du Plan Sénégal Emergent, Abdou Karim Fofana.

Ces journées "portes ouvertes" seront rythmées de séries de panels scientifiques sur les problématiques liées au développement des trois filières prioritaires de la zone centre (le sel, l'arachide et les céréales).

Elles vont également porter sur les opportunités offertes aux jeunes et femmes à travers la mise en place de l'agropole.

Il est également prévu des activités culturelles mettant en exergue les potentialités de chacune des régions couvrant la zone d'intervention.

Le Projet de zone de transformation agro-industrielle du centre (PZTA-centre ou agropole-centre) est un des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE) dont l'ambition est de conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2035.

Dans cette perspective, le Sénégal ambitionne de créer des agropoles dans toutes les zones du pays (sud, centre et nord), dans l'objectif de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance du pays aux importations de produits alimentaires à travers une industrialisation durable et inclusive.

Les journées "portes ouvertes" de Kaolack visent à "partager avec les populations et les parties prenantes impliquées les résultats du Lab agropole centre, notamment les opportunités en termes d'investissements et de création d'emploi dans la zone d'intervention du projet (Kaffrine, Diourbel, Kaolack et Fatick)", a expliqué le ministre du Développement industrie et des Petites et moyennes industries, en marge de la cérémonie d'ouverture.

Le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, ainsi que plusieurs autres autorités administratives et des élus locaux étaient présents à cette manifestation, en même temps que la représentante de la délégation de l'Union européenne, la représentante de l'ambassadeur de Belgique et le représentant de la Banque africaine de développement (BAD).

Cette initiative s'inscrit "dans le cadre des activités de communication et de marketing social", a ajouté Moustapha Diop, selon qui l'agropole centre, financé à hauteur de 115 milliards de francs CFA, se veut un outil de transformation d'économie du Sénégal.

Selon lui, il est attendu de ce projet les cinq prochaines années "trois millions 400 tonnes d'arachide, 264 mille tonnes de céréales et 190 mille tonnes de sel".

Ce projet va de même "générer 4.852 emplois directs et 7278 emplois indirects", a relevé le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries (PMI).

"L'Etat du Sénégal est à pied d'œuvre pour mettre en place des plateformes industrielles fonctionnelles et un cadre institutionnel approprié", a-t-il assuré.

"Ces journées portes ouvertes sont destinées aux populations et aux acteurs économiques de la zone centre, pour leur apporter l'information et les impliquer dans le processus de mise en place l'agropole centre", a renchéri le ministre en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), Abdou Karim Fofana.

"C'est une ambition du chef de l'Etat de mettre en place un réseau d'infrastructures afin de permettre aux acteurs agricoles et industriels de pouvoir ensemble construire un écosystème agro-industriel", a-t-il ajouté.