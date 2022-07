Ile Maurice: Baie-du-Tombeau - Elle accuse son voisin d'attouchement

Elle a beaucoup hésité et réfléchi avant de se rendre à la police de Baie-du-Tombeau pour y rapporter le délit d'attouchement dont elle aurait été victime. Cette femme l'a finalement fait mercredi dernier et a porté plainte contre son voisin âgé de 38 ans qui a été arrêté le même jour et placé en détention. Il a comparu au tribunal de Port-Louis le lendemain sous une charge provisoire d'attempt upon chastity.

L'incident se serait produit le lundi 20 juin alors que la jeune femme se rendait à son travail. En route, elle aurait croisé son voisin qui aurait engagé la conversation avec elle. Il l'aurait invitée chez lui, prétextant avoir quelque chose d'important à lui dire. Elle aurait accepté son invitation, croyant que les proches de l'individu s'y trouvaient, mais s'est vite aperçue qu'ils étaient seuls.

Il aurait placé sa main sur les épaules de la jeune femme et se serait mis à lui caresser les bras en lui chuchotant "ou kone, mo'nn rev ou, me sa res ant nou, mo pa kapav dir plis ki sa, les mo may ou". La jeune femme, choquée, lui a répondu qu'elle devait se rendre au travail et de la laisser partir. L'individu a obtempéré après lui avoir fait des attouchements et lui avoir souhaité "bonne journee".

En sortant de chez son voisin, la victime se serait rendue au poste de police de Baie-du-Tombeau pour rapporter ces faits, mais se serait ravisée en pensant aux bonnes relations qu'entretiennent leurs familles. Mais depuis, traumatisée, elle a peur de marcher seule dans la rue, et n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Elle a finalement décidé de porter plainte.