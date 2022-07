Cote d'Ivoire: hommage de l'agnéby tiassa au chef de l'etat suite à l'élection d'adama bictogo à la présidence de l'assemblée nationale - Les jeunes sonnent la mobilisation

Hommage de l'Agnéby Tiassa au chef de l'Etat suite à l'élection d'Adama Bictogo à la présidence de l'Assemblée nationale le dimanche 3 juillet

En prélude à la cérémonie d'hommage au chef de l'État suite à l'élection d'Adama Bictogo, député d'Agboville-commune, à la tête de l'Assemblée nationale comme le nouveau président de ladite institution, le dimanche 3 juillet prochain, à la place Henri Konan Bédié, les jeunes de différentes organisations envisagent d'envahir le lieu de la cérémonie pour témoigner de leur attachement au chef de l'État et au nouveau PAN. Ils l'ont fait savoir le mercredi 29 juin 2022 , lors d'une réunion préparatoire de cette cérémonie.

Avec à leur tête Diaby Ali Kader, vice président de la commission de mobilisation en charge des jeunes de la commune, les jeunes disent réserver un accueil exceptionnel à Adama Bictogo, nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le dimanche 3 juillet prochain, à la place HKB. "Nous réservons une mobilisation exceptionnelle de l'Agnéby-Tiassa.

C'est au bas mot plus de 10 000 jeunes que nous avons mobilisés sur les 20 000 personnes attendues à la place HKB", a fait savoir d'emblée Diaby Ali Kader. Pour lui, c'est l'occasion pour les jeunes de magnifier le président de la République pour ses actions de développement en faveur de la région. "C'est une journée dédiée au chef de l'État pour tout ce qu'il fait comme développement au niveau de l'Agnéby-Tiassa.

C'est une journée de reconnaissance et d'hommage qu'on veut lui rendre à travers les félicitations que nous allons adresser au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo", a fait savoir Diaby Ali Kader. "Nous saluons l'implication de l'ensemble des élus et cadres, des jeunes, des femmes et toutes les couches sociales et professionnelles qui prennent une part active pour la réussite de cette cérémonie.", a martelé le vice président de la mobilisation en charge des jeunes.

Reconnaissance au chef de l'État pour toutes les actions de développement

Pour Christine Andji, présidente des coiffeuses et esthéticiennes de Côte d'Ivoire, fille d'Agboville, "le chef de l'État mérite cet hommage pour avoir donné un président d'Assemblée nationale et un ministre de la Santé publique à Agboville". Pour elle, ce sont des groupements de jeunes, de femmes, d'artisans, d'agriculteurs qui se réunissent tous les jours pour assurer une réussite de cette journée. Cette journée d'hommage se veut, selon les jeunes, exceptionnelle et effervescente.

"Tout se passe très bien. Et tous les leaders de jeunesse de la commune et du département d'Agboville sont mobilisés et motivés. Je pense que cette cérémonie se fera dans l'effervescence totale et de façon exceptionnelle. Car chaque quartier, chaque village, chaque association de jeunes doivent faire venir un certain nombre d'invités.

Sans compter la parade de 300 motoristes qui vont escorter l'illustre fils d'Agboville à l'entrée de la ville pour un accueil triomphal", a situé Appé Stéphane Assa, président de la plateforme de développement des jeunes de Moutcho. Pour sa part, Nipharess Ayéchi, président de la jeunesse rurale du département d'Agboville et président départemental de la Fenujci, les autorités d'Agboville seront surprises par la très grande mobilisation réservée au PAN.

"C'est une occasion pour nous d'être reconnaissants au chef de l'État pour toutes les actions de développement dont nous bénéficions. Notamment, le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Céchi et qui est en train d'être prolongé jusqu'à Bongouanou et Dimbokro", s'est réjoui Nipharess Ayéchi. Aussi, il se félicite de l'élection d'Adama Bictogo, député d'Agboville-commune, devenu, aujourd'hui, par la volonté du chef de l'État, président de l'Assemblée nationale et de la nomination de Dimba N'gou Pierre au poste de ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

"Nous sommes plus que heureux. C'est pourquoi nous allons sortir nombreux, je dirais même très très nombreux pour profiter de la célébration du PAN pour venir dire merci au président de la République pour tous ses bienfaits à notre endroit", a conclu le président départemental de la Fenujci.