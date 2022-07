Cote d'Ivoire: karim traoré, au sujet du programme "vision côte d'ivoire 2030" - " le défi du gouvernement aujourd'hui, c'est comment avoir cette adhésion populaire "

Selon Karim Traoré, le défi du gouvernement ivoirien au sujet du programme " Vision Côte d'Ivoire 2030", c'est d'avoir une adhésion populaire des ivoiriens.

Karim Traoré, le Directeur de cabinet du Premier Ministre Patrick Achi, était à Grand-Bassam le jeudi 30 juin 2022, pour ouvrir un séminaire à l'attention des journalistes, blogueurs et responsables de communication des ministères, sur le programme "Vision Côte d'Ivoire 2030".

Un programme initié depuis 2018 par le gouvernement, afin de réorienter le système de développement du pays, autrefois basé sur le secteur public et l'exportation de matières premières agricoles. Pour lui, le défi majeur reste une appropriation du programme par les populations.

"Le défi du gouvernement aujourd'hui, c'est comment avoir cette adhésion populaire. Comment faire en sorte que les idées qui ont été mûries et traduites dans le PND 2021-2025 soient comprises, analysées et éventuellement corrigées. Les hommes des médias ont un rôle à jouer à ce niveau. Chacun, y compris la jeunesse, doit être intégré de ce que veut faire le Président de la République.

Chacun doit faire sa critique, regarder les aspects positifs et les relayer. Voir les points qui pourraient ne pas avoir été bien perçus, pour que les corrections nécessaires soient apportées, et aider, d'une façon et d'une autre, à la mise en place de ces mesures dans sa communauté ", a énuméré Karim Traoré, à l'ouverture de l'atelier, au nom du Premier Ministre.

Entre autres objectifs, le programme "Vision Côte d'Ivoire" vise à multiplier par deux, le PIB par tête d'habitant à l'horizon 2030. À travers le programme, le gouvernement vise un taux d'électrification à 100% à l'horizon 2025. Aussi, le taux de pauvreté qui est de 39% en 2018, devra être amené à moins de 20%.

Vision Côte d'Ivoire 2030 vise aussi un taux de transformation des matières premières (le Cacao, Café, Hévéa, noix de Cajou), et augmenter la production du riz pour atteindre l'autosuffisance. " Tous ces résultats sont le fruit de l'ambition de quelqu'un qui veut projeter son pays dans un écosystème mondial contraignant et dans lequel ceux qui portent le pays doivent être cohérents entre les idées, la programmation, l'action, le suivi et la dissémination au sein de la population.

C'est cela l'enjeu. (... ) De la planification, nous devons passer à l'action. Mais le ciment de ce passage à l'action, c'est l'appropriation par la population. C'est la compréhension des enjeux. C'est la nécessité pour chaque citoyen de comprendre la nécessité de jouer un rôle spécifique et d'y apporter son grain. Nous ne réussirons que si nous formons une équipe. Nous ne réussirons que si les grands projets sont portés par les populations, et si nous arrivons à les mettre en œuvre ", a fait savoir le Directeur de cabinet du Premier Ministre.