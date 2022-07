Algérie: Sidi Bel-Abbes - Ouverture du festival international de danse populaire

Sidi Bel-Abbes — La 12e édition du Festival culturel international de danse populaire s'est ouverte, jeudi au théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, avec une présence remarquable des familles et des jeunes qui ont rempli la salle de spectacle.

Le public a apprécié la performance des troupes participantes, qui ont exécuté des danses artistiques sur divers rythmes musicaux à la première soirée du festival, comme les troupes de l'association "Ahl El-Bilad" de Sidi Bel-Abbes, de Bouira et de Tamanrasset et autres de Turquie et d'Italie.

La commissaire du festival a déclaré que cette édition du Festival international de danse folklorique est organisée cette année en coordination entre les wilayas de Sidi Bel-Abbes et Oran jusqu'au 5 juillet prochain, dans le cadre de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se déroulent dans la capitale de l'Ouest algérien.

Elle a souligné que cette édition enregistre la participation de 300 artistes de troupes des wilayas de Sidi Bel-Abbes, Bouira, Tamanrasset, Tizi Ouzou, Batna, Ain Temouchent, El Bayadh, Ghardaia, Oran, Laghouat, Mostaganem et Alger et de pays étrangers dont la Turquie, la Syrie, l'Italie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro.

Le programme du festival prévoit, vendredi, une soirée artistique au théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, qui sera animée par des troupes de Serbie, Ghardaïa, Batna et Sidi Bel-Abbes.

Samedi prochain, une soirée sera animée sur la place "El-Wiam" de la ville par des troupes folkloriques de Ghardaïa, en parallèle une soirée artistique est prévue au théâtre de verdure (plein air) "Hasni Chekroun" d'Oran, avec la participation de troupes d'Italie, de Turquie, de Sidi Bel-Abbes et de Tamanrasset.

Dimanche soir, deux spectacles sont programmés au Théâtre régional de Sidi Bel Abbes, avec les troupes de la Grèce, du Monténégro, de Laghouat, d'Alger et de Sidi Bel-Abbes, ainsi qu'à la salle "Es-Saâada" d'Oran par des troupes de Syrie, de Serbie, de Tizi Ouzou, d'El Bayadh et de Sidi Bel-Abbes.

La quatrième soirée du festival verra l'animation de deux spectacles au théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, avec la participation de troupes de Syrie, de Tizi Ouzou, d'El Bayadh et de Sidi Bel-Abbes et à la salle Es-Sâada d'Oran, avec la participation des troupes de danse du Monténégro, de Grèce, de Laghouat, d'Alger et de Sidi Bel-Abbes.

La cérémonie de clôture aura lieu le 5 juillet prochain au théâtre de plein air "Hasni Chekroune" d'Oran, avec la participation de troupes de danse de Grèce, de Syrie, de Laghouat et de Tizi Ouzou.

En marge des spectacles, seront organisées, au Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, des journées d'étude et des ateliers de formation sur la danse folklorique intitulés "lecture anthropologique et esthétique de la danse folklorique algérienne".

La même source a déclaré que le festival, dont cette édition est organisée à l'initiative de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Sidi Bel-Abbes sous le slogan "Basma" (sourire), sous l'égide du ministère de tutelle et en coopération avec la direction de la culture et des arts d'Oran et le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, vise la préservation de ce patrimoine immatériel partant de sa symbolique notamment à travers les accoutrements.