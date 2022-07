Afrique du Nord: JM-2022 / Athlétisme - les Algériens s'illustrent avec quatre médailles, dont deux en or

Oran — Les athlètes algériens se sont illustrés lors de la 1ere journée des épreuves d'athlétisme des Jeux méditerranéens Oran 2022, en décrochant une moisson de quatre médailles (2 or, 2 bronze), jeudi au stade du Complexe olympique Miloud-Hadefi.

Les médailles d'or algériennes ont été décrochées par Bilal Tabti sur 3.000 m steeple et Mohamed Yasser Triki au concours du triple saut, alors que celles en bronze sont revenues à Zouina Bouzebra au lancer du marteau et Hichem Bouchicha sur 3.000m steeple.

Devant des spectateurs en liesse, qui ont remplis les gradins du nouveau stade olympique d'Oran, Tabti a réalisé une course parfaite en se positionnant en tête du peloton dès le début de la course, avant de placer une accélération fatale dans le dernier tour, qui lui a permis d'assurer la médaille d'or avec chrono de (8:22:79), devant le Marocain Mohamed Tindouft (8:23.85) et son compatriote algérien Hichem Bouchicha (8:23.95).

"Je suis très fier d'avoir procuré de la joie à ce magnifique public et d'avoir hisser les couleurs de l'Algérie sur la plus haute marche du podium. Je remercie mon entraineur et toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser mon rêve", a déclaré Tabti après sa victoire.

"Maintenant place aux Mondiaux aux Etats Unis, ou j'espère rééditer cet exploit", a-t-il ajouté.

De son côté, le spécialiste algérien du triple saut Mohamed Yasser Triki s'est offert la médaille d'or des JM, avec un bond à 17.07 m réalisé au 3e essai du concours, devançant l'Italien Tobia Bocchi (16.93m) et le Portugais Tiago Joao Perreira (16.90m).

"Cette médaille vient récompenser une saison très difficile marquée par beaucoup de blessures. Je suis très content de cette performance, d'autant plus que j'ai dépassé la barre des 17m", a déclaré le champion algérien, assurant sa participation au concours de la longueur, prévu dimanche prochain.

Plus tôt dans la journée, la première médaille de l'athlétisme algérien aux joutes d'Oran a été l'œuvre de Zouina Bouzebra, qui a remporté le bronze du concours du lancer de marteau avec un jet à 65.45m, signant un nouveau record d'Algérie de la spécialité.

"Je suis très heureuse d'avoir réussi à décrocher cette médaille pour ma première participation aux JM, d'autant plus que j'ai réussi à améliorer mon record d'Algérie à deux reprises lors de ce concours", s'est réjouie la vice-championne d'Afrique début juin à Maurice.

La deuxième journée des épreuves d'athlétisme, prévue vendredi, sera marquée par le déroulement du semi-marathon (messieurs et dames) à partir de 8h00 du matin, ainsi que la finale du 400m haies, avec la participation du hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou et de son compatriote Boukmouche Saber