Sénégal: Prévisions budgétaires - Plus de 6000 milliards attendus en 2023, selon Abdoulaye Daouda Diallo

Les prévisions budgétaires pour 2023 seront en hausse. L'annonce a été faite ce 30 juin par Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget. Il intervenait lors du débat d'orientation budgétaire. Dans son discours, il a jugé utile de souligner la forte progression du budget depuis l'avènement de Macky Sall à la magistrature suprême.

"En 2012, le budget était arrêté à 2 452 milliards FCFA. La loi de finances rectificative pour l'année 2022 a été arrêtée à 5 556,7 milliards FCFA et représente plus du double du budget de 2012. Et voilà qu'en 2023, les prévisions budgétaires ressortiraient à plus de 6 000 milliards FCFA, chiffre très révélateur sur les ambitions du Gouvernement ", a indiqué le patron des Finances.

Selon M. Diallo, le trend haussier du budget est gagé sur les performances liées aux réformes engagées depuis 2012 dans le cadre de la gestion des finances publiques et du renforcement des bases structurelles de l'économie, à travers, notamment la mise en œuvre du Pse, qui a permis la réalisation d'importantes infrastructures sociales, mais aussi des programmes structurants de construction d'infrastructures économiques stratégiques, en particulier, dans les secteurs des transports et des services énergétiques, qui doivent servir de base pour soutenir la croissance.

"Cela s'est traduit par des progrès appréciables, notamment le relèvement du revenu per capita, c'est-à-dire le revenu national brut divisé par le nombre d'habitants, qui est passé de 1 238 dollars US en 2015 à 1 467 dollars US en 2020 (par convention, cet indicateur est calculé en dollars US pour faciliter les comparaisons internationales) ", a ajouté le ministre des Finances.

Dans la même lancée, il a relevé que le taux de pauvreté a baissé de cinq points, passant de 42.8% en 2011 à 37.8% en 2018/2019. Sur le terrain de la lutte contre l'extrême pauvreté, les résultats obtenus sont encore plus encourageants puisque le taux est passé de 12.2% en 2011 à 6.8% en 2018/2019.

"Bien sûr, la pauvreté n'a pas disparu du Sénégal. Nous avons des millions de compatriotes qui continuent d'en souffrir. Le Gouvernement est conscient que c'est un combat de longue haleine, qui exige des efforts, des ressources mais aussi de la patience. Mais nous œuvrons de manière très concrète pour améliorer la situation de nos concitoyens les plus vulnérables sur le plan économique ", a fait savoir Abdoulaye Daouda Diallo.

Il a rappelé que c'est ainsi que l'État soutient chaque année 315 626 ménages bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, de même que 64 728 titulaires de la carte égalité chances. "Le Programme national des Bourses de Sécurité familiale, instauré par Monsieur le Président de la République et lancé en 2013, a, jusqu'en 2021, exécuté 164,025 milliards de FCFA.

C'est en raison du succès dudit programme que la Banque mondiale a accordé dans un premier temps un appui financier de 27 milliards FCFA pour la mise en œuvre du Programme d'appui aux filets sociaux et dans un deuxième temps un financement additionnel de 43,4 milliards FCFA de transferts monétaires aux ménages pauvres ", a fait savoir M. Diallo.