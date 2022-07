Cote d'Ivoire: Basketball- Eliminatoires mondial FIBA 2023 - Les Eléphants focus sur leur objectif sans Diabaté, Konaté et Nisré mais avec Costello

L'ambiance appelle à plus d'optimisme et d'espoir. Arrivés à Abidjan dans la nuit du dimanche 26 juin après près de deux semaines de préparation à Monastir (Tunisie), les Eléphants sont focus sur l'objectif. Dominer la fenêtre 3 des éliminatoires pour continuer à faire la marche en tête et garder intactes les chances de qualification pour la phase finale de FIBA Coupe du Monde 2023.

A quatre jours de ce rendez-vous qui les opposera successivement à l'Angola (1er juillet), à la République centrafricaine (2juillet) et à la Guinée (3 juillet) au Palais des Sports de Treichville, une enceinte qui a d'ailleurs fait sa toilette pour l'occasion grâce aux bons soins de la FIBB et de ses partenaires, le sélectionneur national et son staff et des joueurs étaient face à la presse, ce lundi 27 juin, au Novotel au Plateau.

Lezkano content de ses joueurs "tous concernés et concentrés"

Natxo Lezkano s'est réjoui du déroulement du stage de Monastir, qui lui a permis de mettre en place un groupe concentré et concerné par le challenge. "Nous avons fait une très bonne préparation en Tunisie. Nous avons un groupe qui est déjà en place et c'était facile de faire tourner la machine", a dit le technicien espagnol. Une déclaration qui sonne comme une réponse aux absences Nisré Zouzoua, Stéphane Konaté et Souleyman Diabaté.

Si le double vainqueur de la BAL ne sera pas présent sur le parquet du Palais des Sports pour des contraintes contractuelles, ce n'est pas le cas des deux autres qui ne se sont pas remis de leur blessure. Mais ces absences ne sauraient affecter un groupe dans lequel "tous les joueurs sont concernés et concentrés, nous allons faire un bon tournoi à Abidjan", dit Lezcano. Mieux, la fenêtre à Abidjan est "une belle opportunité pour m'équipe de représenter dignement la Côte d'Ivoire" surtout que les dernières sorties au Cameroun et en Angola n'ont pas été "faciles".

L'obligation de gagner pour Fofana

Pour le vice-capitaine de l'équipe, l'objectif impose une obligation de résultat. Et jouer à Abidjan, devant son public, en apporte à la motivation. "Nous savons ce que nous voulons et l'objectif que nous voulons atteindre. Nous savons que cette fenêtre ne sera pas facile parce que nos adversaires viendront pour nous battre. Mais, nous allons surfer sur nos résultats de la première fenêtre pour faire plaisir aux Ivoiriens. Nous avons l'obligation de gagner tous nos matchs devant notre public", lance Vafessa Fofana.

Et la présence de l'Eléphant blanc, Matt Costello, sera très capitale. Absent du groupe lors du retour triomphal de l'équipe après l'Afrobasket 2021 (les Eléphants ont vice-champions), Costello est bien présent à Abidjan. Et dès son arrivée, il a annoncé les couleurs. Gagner pour garder ses chances de qualification et aussi faire plaisir aux Ivoiriens. Le public ivoirien qui, à coup sûr, inondera le Palais des Sports durant les 72 heures de compétition que durera la fenêtre 3.

En attendant les Eléphants continuent à parfaire et à huiler leurs automatismes. Dans une grande concentration.

Les 12 Eléphants : Jean François Kébé, Bazoumana Koné, Assemian Moularé, Maxence Dadiet, Joseph Mobio, Edi Guy Landry, Ismaël Sanogo, Vafessa Fofana, Matthew Costello, Cédric Bah, Amadou Sidibé, Seydou Hima Aboubacar