Tunisie: Référendum du 25 juillet | Farouk Bouasker assure - " Nous sommes fin prêts "

Selon les statistiques recueillies, plus de 9 millions d'inscrits et de réinscrits sont appelés à se rendre aux urnes pour dire leur mot sur le projet de la nouvelle Constitution censée fonder une nouvelle République tunisienne.

- 24 partis politiques, 27 associations et organisations et 110 citoyens retenus pour participer à la campagne référendaire

- 11.624 bureaux de vote accueilleront les participants au scrutin

- Signature aujourd'hui, vendredi 1er juillet, de l'accord Haica-Isie sur la couverture médiatique de la campagne référendaire

- Le référendum coûtera environ 45 millions de dinars

A trois semaines du référendum constitutionnel du 25 juillet prochain, l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) semble prête à réussir ce rendez-vous, premier du genre en Tunisie. En fait, à son siège central ou dans ses filiales régionales, les préparatifs vont bon train. Ainsi, le décor électoral est déjà planté et tous les moyens humains, matériels, techniques et logistiques ont été mobilisés. C'est ce qu'a annoncé, hier, le président de l'Isie, Farouk Bouasker, lors d'une conférence de presse tenue aux Berges du Lac à Tunis, pour faire le point de la situation. Soit la première rencontre médiatique depuis que son instance, dans sa nouvelle composition, a pris ses fonctions le 12 mai dernier. Mais le compte à rebours a démarré effectivement, tout de suite après la publication au Jort du décret présidentiel concernant la convocation des électeurs audit référendum, a-t-il encore précisé.

Tous les moyens mobilisés

Par ailleurs, le calendrier électoral, poursuit-il, a été établi le 3 juin dernier, donnant le coup d'envoi d'une véritable course contre la montre. Selon lui, le conseil de l'Isie, les Iries (instances régionales), ainsi que tout le staff engagé et les membres recrutés à cet effet sont à pied d'œuvre, ne lésinant point sur les moyens pour réussir ce rendez-vous crucial. " Nous sommes prêts à mener ce processus à bon port et réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement du scrutin prochain", affirme-t-il, sûr de lui. D'ici au jour J, l'opération serait à son plus haut niveau d'avancement.

Et la liste définitive des candidats à la campagne référendaire est fin prête : soit 169 demandes de participation au total dont seulement huit ont été rejetées. Leur rejet, explique Bouasker, est relatif à des raisons purement objectives, soit pour dossier incomplet ou à cause de leur non-éligibilité. D'où " 24 partis politiques, 27 associations et organisations, ainsi que 110 citoyens sont retenus pour expliquer le projet de la nouvelle Constitution objet du référendum prévu. Ce projet à peine finalisé en si peu de temps a été publié hier.

De toute façon, indique-t-il, l'Isie, de par ses 11624 bureaux répartis sur 4.881 centres de vote en Tunisie et à l'étranger, s'est pleinement engagée à relever tous les défis. Pour cela, 62 mille agents ont été formés pour assurer le bon fonctionnement des différents bureaux de vote. Aussi, 84 mille sécuritaires et militaires, soit 24 mille agents de plus par rapport aux échéances précédentes, veilleront-ils à la protection et la sécurité des centres de vote. Cette revue à la hausse s'explique, selon le chef de l'Isie, par le prolongement du scrutin qui devrait débuter à 8h00 du matin pour se clore à 22h00.

Le calendrier tel que fixé

Aujourd'hui, vendredi, annonce-t-il, l'Isie cosigne avec la Haica l'accord commun régissant la couverture médiatique de la campagne référendaire, deux jours avant son lancement officiel le 3 juillet. Entre-temps, les candidats à ladite campagne explicative sont appelés à annoncer la couleur, affichant clairement leur position sur le projet de Constitution en question. De même, ils devraient s'y prononcer par un " oui " ou par un "non ". Ils auront ainsi le temps d'accomplir leur mission avant le 23 de ce mois. La journée du 24 serait celle du silence électoral à l'échelle nationale.

A l'étranger, le scrutin aura lieu du 23 au 25 juillet, dont les résultats préliminaires seront proclamés trois jours plus tard. Mais, les urnes révèleront tout leur secret d'ici au 28 août prochain. Ce calendrier propre à l'événement a été présenté, projection à l'appui, par le directeur exécutif de l'Isie, Ridha Missaoui. Ce dernier avait ainsi communiqué les chiffres clés liés au processus électoral, depuis la phase d'inscription des électeurs jusqu'au dépouillement des résultats du référendum.

Selon les statistiques recueillies, plus de 9 millions d'inscrits et réinscrits sont appelés à se rendre aux urnes pour dire leur mot sur le projet de la nouvelle Constitution censée fonder une nouvelle République tunisienne. Un corps électoral est si extrêmement important qu'il impactera le taux de participation au référendum. Toutefois, l'appel au boycott n'est guère préféré, estime Bouasker. " Peu m'importe d'être pour ou contre ! En tout cas, l'essentiel est d'exercer son droit au vote ", estimet-il, formulant l'espoir de voir un taux de participation assez élevé.

En réponse aux questions des journalistes, Bouasker a assuré que le référendum constitutionnel aura lieu dans les meilleurs délais. Et le vote se déroulera dans la transparence requise. Volet budget estimatif, l'opération nous coûtera, à l'en croire, environ 45 millions de dinars. Quant aux législatives anticipées du 17 décembre prochain, ce sera une autre paire de manches !