Tunisie: Deux morts noyés et trois sauvés, in extremis en deux jours - La baignade devient risquée à Zarzis

La leçon de l'été dernier, qui a coûté à Zarzis la perte de trois enfants noyés parce que la Commune n'a pas engagé des maîtres-nageurs, n'a pas été retenue. Le drame se répète cette année. Et bis repetita tout le long du mois de juin. Pas de sauveteurs. Deux morts noyés et trois sauvés, in extremis, en deux jours, alors que la commune fait toujours la sourde oreille.

Les activistes de la société civile ont voulu louer une voiture munie d'un haut-parleur pour avertir les estivants des risques de la baignade en cette période. Généreux comme toujours, nos compatriotes résidant à l'étranger ont promis de verser les montants mensuels et les frais de nourriture pour ceux qui s'engagent à assurer cette noble mission de maître-nageur, allant jusqu'à 700D par mois. Qu'attend encore la Commune pour prendre les mesures nécessaires et engager des sauveteurs pour une période qui ne dure que deux mois ?

Les sirènes ne cessent de retentir jour et nuit, le long de la côte, comme pour faire pression ou attirer l'attention des autorités mais rien n'y fit.

A titre de rappel, la recherche du cadavre d'un enfant de 13 ans porté disparu, dimanche à la fin de la journée, a duré une dizaine d'heures avant d'être retrouvé le lundi à l'aube. Tout ceci en plus des promesses non tenues, de l'infrastructure détériorée et du non-respect des priorités.

La grogne monte et un problème de communication se pose encore et toujours entre le Conseil municipal et les citoyens dont la majorité revendique "la dissolution de cette autorité locale qui a raté son mandat en long et en large", d'après leurs constats.