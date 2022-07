Maroc: Industrie 4.0 - Une révolution technologique au service de la durabilité (CDD)

Casablanca — L'industrie 4.0 constitue une révolution technologique permettant de se donner l'infrastructure et les moyens pour innover, être compétitif, saisir les occasions d'affaires et durer, a indiqué, jeudi à Casablanca, la présidente de la Commission Industrie et Energies du Club des Dirigeants (CDD), Fatima Ezzahra Ismaili Alaoui.

S'exprimant lors de la première édition régionale du congrès "INDUSTRY NOW!", organisée par la Commission, Mme Ismaili Alaoui a souligné que les intérêts stratégiques de toute industrie ne cesseront de connaître une transformation en constante évolution, qui sera certes manœuvrée par de nouveaux outils et de nouvelles méthodes opérationnelles, stratégiques et de production.

"Tout professionnel vise l'excellence dans son ensemble, qui est d'ailleurs au cœur des préoccupations de tout industriel et un objectif que nous souhaitons tous atteindre", a-t-elle relevé, affirmant que "l'heure est au développement technologique durable".

Mme Ismaili Alaoui a par ailleurs rappelé les trois révolutions majeures qu'a connues le monde industriel. Il s'agit d'une première révolution qui a fait appel à l'énergie mécanique pour aider l'homme à transformer la matière, et une deuxième caractérisée par l'utilisation de l'énergie électrique, notamment les chaînes de montage et les moteurs.

La troisième révolution, a-t-elle poursuivi, est celle de l'apparition des machines à commande numérique, des robots, des automates et la logique programmable. Cette révolution a favorisé l'émergence d'une production de masse à des coûts moindres, a-t-elle noté.

Revenant sur cette première édition régionale du congrès "Industry Now!", la présidente de la Commission industrie et énergies du CDD a relevé que l'objectif est de rassembler, informer et échanger sur le domaine de l'industrie et des énergies, insistant, à cet égard, sur la nécessité de sensibiliser les industriels marocains aux nouvelles technologies.

Il s'agit de présenter les outils et les manœuvres modernes visant une mise à jour durable des connaissances dans l'univers de l'industrie national et international, à travers une veille technologique continue, a-t-elle dit, ajoutant que le but est d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Cette première édition du congrès, tenue sous le thème "L'industrie 4.0 au service d'un développement technologique durable" se veut une occasion pour mettre en scène les différents acteurs œuvrant pour un développement technologique durable afin qu'ils puissent s'identifier, partager leurs expériences, savoir comment collaborer ensemble, élaborer des stratégies efficaces et se mobiliser autour d'actions concrètes.