Madagascar: Transport maritime et fluvial - Suspension temporaire des activités durant trois jours

Les perturbations au niveau de la météo depuis le début de la semaine ont aussi apporté de grands bouleversements au niveau des activités maritimes à Mahajanga.

Le thermomètre était descendu jusqu'à 16°C dans la matinée depuis quelques jours et des rafales de vent fort s'étaient abattus durant plus de deux jours dans la ville.

Du coup, l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale de Mahajanga, dirigée par Jacky Georges Ranimbahy, a décidé de suspendre durant trois jours toutes activités maritimes et fluviales depuis mardi dernier.

" Vu les agitations observées au niveau de la mer, vagues hautes, et surtout les vents forts, le trafic des bateaux, vedettes rapides ainsi que toutes les embarcations étaient suspendues durant trois jours. En ce qui concerne le chenal Katsepy-Mahajanga, un traitement spécial était appliqué. Les bateaux à moteur puissant de plus de 100 chevaux tels que les bacs pouvaient circuler. Toutefois, dès 9h du matin, la circulation et la navigation maritime étaient suspendues car l'eau montait ", a expliqué le Directeur de l'APMF.

Cette disposition a quelque peu perturbé les activités des pêcheurs traditionnels qui utilisent les pirogues à balancier ainsi que les boutres. De même, les va-et-vient des habitants de Katsepy vers Mahajanga étaient très limités et modifiés.

La mer était surtout très agitée depuis lundi dernier et les vagues étaient très hautes que d'habitude, l'eau très froide. L'APMF a préféré prévenir contre les risques d'accident et de naufrage en mer.

Hier, le temps s'était amélioré. La chaleur a pris le relais face au froid de canard qui a duré quelques jours à Mahajanga. Le pic de froid s'installe surtout à l'aube vers 5h et jusqu'à 9h.

Puis, le thermomètre grimpe jusqu'à 30°C vers 15h. Et le soir, le froid revient geler les habitants. Les habitants ont tronqué leur short, t-shirt ainsi que petites robes aux gros pulls avec écharpes, blousons, polaires ainsi que des doudounes et pantalons. La nuit, les plaids ne sont plus suffisants pour pouvoir dormir. Il faut sortir les couettes et couvertures. Du jamais vécu !