Madagascar: Assainissement - 75% de la population ne possèdent pas de latrines

La majorité des latrines ne suivent pas les normes requises. L'accès à l'eau potable reste limité, mais parallèlement, le manque d'infrastructures d'hygiène pèse dans certains quartiers de la capitale.

A travers plusieurs volets, les bénéficiaires dans les premier et cinquième arrondissements ont pu profiter d'infrastructures comme celles des latrines écologiques, afin de pallier ces problèmes. Dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre des volets eau, assainissement et hygiène du projet intégré, développement et urgence pour les populations urbaines affectées par la covid-19, des descentes sur terrain dans une dizaine de fokontany cibles du projet ont été effectuées. " En effet, 75% des Tana-nariviens n'ont pas de latrines qui respectent les normes.

La mise en place de la section vidange de la RFT permet d'améliorer les travaux en matière de boues de vidange. On sait que la situation des habitants dans la capitale ne leur permet pas d'effectuer des vidanges à temps. Ces structures au niveau des fokontany aident les habitants ", indique le Docteur Harizo, de la direction eau, assainissement et hygiène de la Commune urbaine d'Antananarivo.

Les critères pour faire bénéficier les ménages dans les premier et cinquième arrondissements concernent surtout la détention par le ménage d'une surface constructible pour l'installation des toilettes. L' implication et l'engagement des ménages bénéficiaires du système intégré de gestion des boues de vidange, dont le service de collecte, transport et déversement des boues de vidange par les RFT, et enfin l'engagement des ménages bénéficiaires à respecter les bons comportements et pratiques, font partie des critères à considérer.

Douches publiques

Après la période de la pandémie, près de cent six mille deux cent cinquante personnes ont été bénéficiaires du projet d'appui à la mise en œuvre des volets assainissement, hygiène du projet intégré, développement et urgence pour les populations urbaines affectées par la covid19. Le projet a commencé en mai 2020 et il est financé par le Royaume de Norvège à travers l'UNICEF, en partenariat avec Wateraid. Près de six douches publiques ont été construites et huit au niveau des écoles publiques des deux arrondissements. En outre, la SMA a été dotée de matériels et d'équipements.