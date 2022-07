Madagascar: Transport aérien - Air Austral inaugure son retour à Antsiranana

La compagnie Air Austral reprend ses vols directs vers et depuis Saint Denis-La Réunion. Après deux années de suspension marquées par une crise sanitaire inédite, la compagnie réunionnaise a effectué son vol inaugural depuis La Réunion vers Antsiranana, hier.

Ce vol inaugural est une étape historique, aussi bien pour la destination Antsiranana que pour la compagnie réunionnaise, tant les enjeux sont importants.

Ce vol UU 557 a décollé de Saint Denis à 9h30, heure locale et a atterri à l'aéroport d'Arrachart à 11h 56, un peu plus que l'heure prévue, avec soixante-deux passagers à son bord, dont cinquante-huit adultes et quatre enfants, soit 89% de remplissage. Ils sont majoritairement de double nationalité, malagasy et métisse.

L'atterrissage a eu lieu sous les yeux de nombreux passionnés d'aéronautique massés derrière le grillage protégeant la piste.

Pour ce bon début, Air Austral met à la disposition de ses clients l'avion ATR 72-600, immatriculé F-0JMZ, de sa filiale mahoraise Ewa Air, qui a été bien accueilli sur la piste par le traditionnel salut du canon à eau des pompiers de l'Aéroport de Madagascar (Adema), suivi d'une cérémonie de bienvenue organisée par les autorités locales. En fait, à compter de cette semaine, la compagnie Air Austral renforce son programme de vols entre la Réunion et Antsiranana. Elle assurera deux rotations hebdomadaires, plus précisément, aller simple, le lundi Diego- Réunion et jeudi La Réunion-Diego.

À bon port

Lors du débarquement, le commandant David Damblade, d'origine Guadeloupéenne, n'a pas caché sa fierté d'arriver à bon port, malgré l'atterrissage compliqué dû à l'Alizé qui a soufflé très fort. Il a également indiqué que le vol a duré 2 heures 38 minutes.

Du côté passagers, ils ont aussi montré leur satisfaction, leur appréciation du confort pour ce vol direct. D'autres ont été émus des retrouvailles avec leurs familles d'accueil respectives, après deux ans d'absence. Toutefois, les mesures sanitaires qui s'imposent aux nouveaux arrivants restent inchangées.

" Bravo à Air Austral pour avoir osé ouvrir cette ligne. Je suis contente d'être ici après une année d'impatience. Je lui souhaite une réussite complète ", a exprimé Beatrice Danjou, une touriste réunionnaise habituée de la région septentrionale de la Grande île, émue à l'arrivée.

Des animations musicales et folkloriques ont été également organisées avec l'Office du tourisme d'Antsiranana. Et d'autres passagers ont dansé avec les artistes.

De leur côté, même s'il s'agissait d'une arrivée sans fanfare, des personnalités politico-administratives, civiles et militaires de la région Diana, conduites par le secrétaire général du gouvernorat Taciano Rakoto-manga se sont déplacées à l'aéroport pour réserver un accueil officiel aux passagers. Dans le salon d'honneur, ce dernier a souhaité la bienvenue à l'équipage et s'est félicité de cette belle initiative qui tend vers le développement de la région Diana.

Pour cette dernière, cette ligne aérienne directe marque le début d'un développement de l'île tant au niveau économique que touristique. Elle vient répondre à une forte demande des Antsiranais depuis de longues années, mais aussi des acteurs socioéconomiques de la région.