Madagascar: Tennis de table - Setra Rakotoarisoa évolue en France

Le pongiste numéro un local, Setra Rakotoarisoa, s'est envolé pour la France pour travailler et évoluer également dans un club français. Il y disputera le championnat National 2.

Viser plus haut. Le meilleur pongiste de la Grande île, Mamy Setra Rakotoarisoa, vit sa passion à l'étranger. Le numéro un national à l'issue du dernier championnat de Madagascar comptant pour la saison 2021, qui s'est tenu à Antsirabe, il y a quelques semaines, signe avec un club français, le Pays Rochois et Genevois tennis de table 74. "C'est notre initiative personnelle, il s'est envolé pour l'Hexagone ce mardi pour un contrat de travail d'abord et il va évoluer dans le club de la même société " explique son père, Tahiry Rakotoarisoa, qui n'est autre que le directeur technique national de la Fédération malgache de tennis de table.

"Il est actuellement le numéro un au pays, là-bas il pourrait vite s'améliorer et atteindre le haut niveau international" soutient Tahiry Rakotoarisoa. Setra commencera à travailler début août, et les compétitions en France débuteront le même mois. Il va évoluer dans la catégorie National 2 du championnat de France.

Plus d'expériences

"Là-bas, il travaille jusqu'à 14 heures et s'entraîne tous les jours l'après-midi. Et il dispute tous les week-ends des compétitions dans le championnat français, celles qui manquent justement à nos pongistes locaux", martèle le technicien. Plus tard, il pourrait défendre les couleurs nationales avec plus d'expériences et d'assurances, dont aux Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar l'an prochain. Âgé de 22 ans, dans son palmarès, on peut citer entre autres que Setra est triple champion de Madagascar en première série.

Le premier sacre en 2018 a lieu à l'âge de 18 ans, puis se sont enchaînés les deux autres en 2019 et 2021, récemment début juin à Antsirabe. En compétition internationale, il a été médaillé d'argent par équipe et en double mixte aux derniers Jeux des Îles de 2019 à Maurice, vicechampion d'Afrique par équipe aux championnats d'Afrique de l'Est en 2017. Depuis son jeune âge, Setra a été triple médaillé d'or aux Jeux de la CJSOI en 2016 en simple, en double mixte et par équipe.