Madagascar: Place au tournoi "Kids City Cup "

Les pépites du football malgache seront gâtées. Le tournoi " Kids City Cup " rassemblera une quarantaine de clubs ce week-end à Antanimena.

Les vacances commencent de la plus belle des manières pour les jeunes footballeurs de la capitale. Ils se donnent rendez-vous ce week-end au stade des Cheminots Antanimena à l'occasion du tournoi dénommé " Kids City Cup ". Il s'agit d'une initiative du club 67 City FC, dans le but de donner une opportunité aux pépites malgaches.

" Plus de 40 clubs et écoles de foot sont attendus à ce tournoi. Les catégories concernées sont les U9, U11, U13, U17. Plusieurs programmes sont également au menu comme des stands d'exposition, des concours de tennis ballon et One shoot, et des jeux vidéos ", a fait savoir Cédric Djavotombo, vice-président du club organisateur, lors d'une conférence de presse, mercredi dernier. Ce tournoi entre dans le cadre de la préparation de la formation de 67 City FC avant sa sortie internationale à La Réunion en ce mois de juillet.

Ce club des 67 Ha souffle sa septième bougie cette année. Il est devenu actuellement un des grands clubs de renom à Antananarivo, et ce, grâce aussi à ses partenaires. En effet, sa collaboration avec Canal+ et Bet 261 se poursuit durant la saison 2022-2023, tandis que l'équipementier Nino Design habillera ses joueurs. " On avait élaboré un projet pour soutenir nos jeunes afin qu'ils puissent devenir un jour des grands footballeurs et constituer l'équipe nationale.

Nous avons collaboré avec 67 City car ce club fait partie d'une école de football ayant un système bien établi et très sérieux. Pourtant, la société d'équipementier Nino Design s'ouvre à tous les clubs à Madagascar pour toute sorte de collaboration ", a fait savoir le Directeur général de Nino Design international, Jocelyn Razafimamonjy.