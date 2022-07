Madagascar: Education - L'EPP Ivandry totalement métamorphosée

Les quelque 600 élèves de l'établissement vont pouvoir étudier dans de bonnes conditions.

Dès la descente menant sur le site de l'Ecole Primaire Publique d'Ivandry, les changements sont palpables. Fini le chemin glissant et escarpé laissant place à une route bétonnée. L'enceinte de l'établissement est totalement métamorphosée avec des jardins et des nouvelles salles de classes relookées. L'inauguration des nouvelles infrastructures s'est déroulée, hier, en présence du maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina et des partenaires entre autres le Groupe Filatex et la Fondation Viseo.

L'EPP a été construit en 1981 et entre-temps, les salles de classes étaient construites en tôle, ce qui posait des problèmes aux élèves pendant la période des pluies. En 2017, le Groupe Filatex a construit quatre salles de classe pour pallier au manque de salles pour les élèves en classes d'examen et la préscolaire. Cette nouvelle infrastructure a permis à 300 élèves de bénéficier d'infrastructures de qualité. Cinq ans plus tard, dans le cadre de la pérennisation de ses contributions, le Groupe Filatex a rénové le bâtiment avec un plus, d'ordre culturel et pédagogique, et a construit un parc pour le préscolaire. " L'éducation est au cœur des actions RSE du groupe.

Avec l'éducation, on construit l'avenir tant celui de l'enfant que du pays. Au-delà de la salle de classe, je suis convaincu que l'éducation n'est pas limitée à la maîtrise des acquis en salle, mais à la formation sur la sensibilité, la création, la beauté, la nature et l'innovation ", a indiqué Hasnain Yavarhoussen, directeur général du Groupe Filatex.

14 sections. Pour mettre en valeur les salles, 2 artistes soutenus par le Fonds Yavarhoussen ont dessiné des fresques aux couleurs vives et attrayantes, rappelant l'environnement et le développement urbain.

La fondation Viseo a aussi offert à l'établissement de nouvelles salles de classes tout confort, un réfectoire avec une cuisine respectant les normes d'hygiène, une bibliothèque en partenariat avec Lotus Immobilier et la fondation HV. Les travaux de construction du chemin menant dans l'enceinte de l'établissement ont également été financés par la fondation Viseo tout comme l'enclos et le grand portail pour sécuriser l'enceinte. " L'éducation est un secteur cher à la fondation.

Ces constructions ramènent le nombre de salles de classe construites à 96 sur les 100 objectifs. Dans les 10 prochaines années, notre objectif est de construire 1 000 autres salles de classe ", a souligné Moustafa Hiridjee, président de la Fondation Viseo. L'EPP d'Ivandry compte à peu près 600 élèves réparties dans 14 sections, allant de la préscolaire jusqu'en classe de 7e.