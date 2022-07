Madagascar: CCI Ivato - Nouveau style pour Naina Andriambelosoa

Le face-à-face entre les députés et les membres du gouvernement de ce mardi et mercredi était l'occasion pour le député d'Avaradrano de se distinguer en apportant des innovations dans sa présentation.

Professionnalisme. Le député d'Avaradrano s'est démarqué de ses pairs lors du face-à-face entre le Parlement et le Gouvernement au Centre de Conférence International Ivato (CCI), ce mardi. En sa qualité de médecin, il a été très minutieux et méthodique lors de son intervention. Avec une présentation sur Powerpoint bien préparée à l'appui, une grande première dans l'histoire de l'Assemblée nationale, le Dr Naina Andriambelosoa a fait le tour des réalisations, mais aussi de ce qu'il faut encore faire dans sa circonscription et pour ses électeurs.

Réalisations. Diaporama par diaporama, rien n'a été oublié. L'élu d'Avaradrano se sent préoccupé par les problèmes sociaux qui concernent sa circonscription et surtout ses électeurs. Il s'est félicité, en effet, des différentes réalisations. " Au sujet de la justice, le palais a été construit à Ambohitrabiby, ainsi qu'une prison mais le travail a pris du temps ", a signalé l'élu d'Avaradrano tout en continuant que " des Collèges d'Enseignement Général (CEG), des CSB II manara-penitra ou encore des postes avancées pour la gendarmerie ont été construits dans cette circonscription mais il reste en général les finitions a effectuées ou encore des équipements à fournir pour certains ".

Référence. Des infrastructures qui concernent directement la vie quotidienne de la population. Comme il l'a indiqué, les infrastructures dans les districts sont des priorités afin d'offrir un service de proximité à toute la population, surtout celle résidant dans des zones reculées. " L'objectif est d'avoir une architecture de référence qui embellit le site d'implantation et fera par la suite l'identité d'un district ", a-t-il souligné dernièrement. Et ce qu'il a présenté à Ivato reflète cette volonté: mettre en place des infrastructures qui répondent au besoin de la population, mais qui suivent les normes est primordial pour cet élu d'Avaradrano qui a l'engagement envers la société dans la peau.

Il s'est félicité de la réalisation de la Rocade qui a soulagé cette partie de la capitale des embouteillages. Il n'a pas non plus oublié de soulever le problème foncier. " Il faut mettre en exécution le décret d'application concernant les registres foncières déchirées ", a-t-il ajouté. Et de poursuivre que " ce n'est pas la population qui a déchiré ces registres mais c'est elle qui en paie le prix ". Avec l'innovation qu'il a apportée et la clarté de sa proposition, la balle est désormais dans le camp de l'Exécutif.