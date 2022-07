Madagascar: Exploitations minières artisanales - La création des zones d'encadrement mettra fin à la gabegie

Les députés ont demandé des éclaircissements sur la nouvelle disposition prise par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques concernant la mise en place des zones d'encadrement.

" L'objectif dans cette nouvelle démarche est de pouvoir atteindre les objectifs de professionnalisation des petites mines en misant sur la formalisation des petits exploitants ", a lancé Olivier Rakotomalala face aux députés mercredi. " Elle consiste, en effet, à regrouper au niveau des communes les petits exploitants locaux afin de pouvoir leur fournir des soutiens en matière administratif et managérial, environnemental et technique, en vue de l'obtention d'un permis minier de type PRE et de les mettre, in fine, sur le circuit légal ", explique le ministre des Mines et des Ressources stratégiques. " Cet encadrement est nécessaire pour la formalisation des petites exploitations, mais également, pour que chaque élément de la chaîne de valeur puisse bénéficier des retombées économiques ", poursuit-il.

Assainissement. La démarche fait mouche. 50 dossiers sont déjà à l'étude au niveau du ministère pour la concrétisation des zones d'encadrement, a affirmé Olivier Rakotomalala devant les députés. D'après lui " les exploitations minières devraient se faire dans le respect de tous les textes en vigueur ". Car le secteur, surtout des petites mines, ressemble actuellement à un bazar où le laisser-aller était la seule règle en vigueur.

Et c'est dans cette " volonté d'assainir " que le ministre actuel n'a pas hésité à suspendre les autorisations de collecte. " La suspension est incontournable ", a-t-il donc soutenu devant les députés. Ce type de procédure, inventée de toutes pièces, en faisant fi des dispositions des législations en vigueur, peut conduire à beaucoup de risque de dérapages comme " l'exploitation dans les zones protégées ", selon le ministre des Mines.

Lingots d'or. L'affaire de vol des lingots d'or au ministère des Mines et des Ressources stratégiques rebondit au parlement. Hier, le ministre a affronté les sénateurs à Anosikely, mais ne s'est pas étalé sur le sujet. Pourtant, lors du face-à-face entre le gouvernement et les députés qui s'est déroulé ce mardi et mercredi au centre de conférence international, des députés ont évoqué l'affaire et ont demandé des explications au ministre des Mines et des Ressources stratégiques. Mais Olivier Rakotomalala est resté droit dans ses bottes pour répondre aux questions posées par les députés sur le dossier. " Il s'agit des lingots d'or qui ont été saisis par l'Etat et qui ont été volés dans le coffre du ministère ", a réitéré le ministre des Mines et des Ressources stratégiques au centre de conférence d'Ivato, mercredi.

Responsables. Qui est donc le cerveau de ce vol de lingots ? Olivier Rakotomalala soutient devant les députés que " l'enquête en cours qui est menée par la justice devrait déterminer les responsables de ce vol ". Car l'affaire est déjà entre les mains de la justice, réitère-t-il. Le vol a été débusqué par l'équipe de ce nouveau ministre lors d'un inventaire dans le cadre d'une passation de service, et suivant les procédures d'usage, entre la directrice générale des Mines sortante et le nouvel entrant. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a rappelé ce passage devant les députés.

Or monétaire. Il est intervenu très tard dans la nuit de mercredi après les autres membres du gouvernement qui ont défilé devant les députés pour apporter leurs versions sur les sujets qui ont été soulevés par les élus. Certes, l'affaire a éclaté dans un contexte où le président de la République met en œuvre son projet sur la constitution de réserve nationale d'or. Mais " les lingots d'or volés dans le coffre du ministère n'ont aucun lien avec le projet présidentiel sur l'or monétaire ", a rétorqué le ministre des Mines et des Ressources stratégiques qui veut, à cet effet, lever le doute qui plane au niveau de l'opinion sur ces deux sujets.