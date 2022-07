Madagascar: Ce n'est plus qu'une question d'heure

Ce n'était pas encore le moment de l'annonce fatidique hier. Le nouveau prix des carburants n'a pas été porté à la connaissance du public par les autorités. Les négociations sont particulièrement difficiles et le bras de fer ne devrait cependant pas aboutir à un clash entre les deux parties.

On murmure en coulisse qu'un chiffre a été déjà avancé et va être annoncé incessamment. L'intervention du Premier ministre à l'Assemblée à propos du prix de l'essence et de la jirama a été un véritable plaidoyer pour la manière dont le pouvoir défend les intérêts des Malgaches. On perçoit que cette crainte diffuse de devoir dévoiler ce qui est inéluctable et qui peut faire très mal.

Ce n'est plus qu'une question d'heure

La conférence de presse que le directeur de l'OMH a tenue hier a été perçue comme un moyen de désamorcer l'appréhension de la population qui est en train de paniquer et qui a retrouvé le réflexe de stockage avant la pénurie. Effectivement, les stations d'essence ont été prises d'assaut par des consommateurs qui ont fait le plein de leur réservoir et se sont même munis de bidons pour avoir le maximum de carburant. Il a dit qu'il était interdit de stocker le précieux liquide car le risque d'incendie était trop grand. Les accidents étaient fréquents ces derniers temps, a-t-il avancé.

Cependant, on se rend compte que cela s'apparente à une façon de faire baisser subrepticement la pression et d'amoindrir le choc psychologique que les consommateurs vont éprouver lorsque l'on arrivera à l'heure de vérité. Comme nous l'avons dit plus haut, certaines sources affirment que la décision a déjà été prise et que les autorités attendent le moment opportun pour le dire aux Malgaches. On ne sait pas quelle sera la réaction des citoyens.

Les supputations vont bon train. Ce sera un véritable coup d'assommoir qui ne laissera personne indemne. Le Président de la République et le Premier ministre ressentent eux-mêmes la pression de la population. Leurs nuits doivent être très courtes. Ce n'est plus qu'une question d'heures avant qu'il se libère de ce poids qui leur pèse.