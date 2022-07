Mali: Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali - Une délégation de l'Union européenne en visite à l'ICRISAT

L'ambassadeur de l'Union européenne, Bart Ouvry accompagné de ses collègues : ambassadeurs de la Suède, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, du Luxembourg et du Danemark, a effectué le mercredi 29 juin 2022 une visite à l'ICRISAT (Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides) à Samankoro. Occasion pour eux de visionner les activités du centre, les efforts engagés pour l'amélioration de la productivité des cultures et la résilience au climat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali toute chose qui se fait avec l'accompagnement de l'UE.

Situé à 7 km de Bamako l'Institut de recherche l'ICRISAT sis à Samankoro est une véritable merveille à découvrir, une promesse pour la résilience alimentaire, nutritionnelle climatique.

En effet l'ICRISAT ( Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides) abrite laboratoire, banque de gènes , centre de traitement des semences, serres expérimentales, jardin et d'autres infrastructures de pointe et le tout maintenu dans un environnement bien assaini.

La présente visite des ambassadeurs de l'UE partenaire du centre, a été opportune pour le directeur de l'ICRISAT pour l'Afrique de l'ouest et du centre, le Dr Ramadjita Tabo de procéder à la présentation du centre et ses missions.

Aussi, il déclare que l'ICRISAT est créé en 1972 et sa mission consiste à contribuer au rehaussement des capacités de 600 millions de personnes à surmonter la faim, la pauvreté et la dégradation de l'environnement sous les tropiques semi-arides grâce à la pratique d'une agriculture toujours plus efficace et résiliente au changement climatique. L'institut travaille en collaboration avec les systèmes nationaux de recherche et leurs partenaires intervenant dans les chaînes de valeurs agricoles.

Autre initiative développée par l'institut et présentée à la délégation par Mme Agathe Diama en charge de la communication de l'ICRISAT, est le " Smart Food " (alimentation saine, intelligente et équilibrer) dont le but est d'assurer aux enfants une ration alimentaire quotidienne équilibrée à travers l'utilisation de céréales bio-fortifiées en fer et en zinc.

Guidée par les agents du centre, la délégation a visité les infrastructures et réalisations du centre. Il s'agit entre autres du laboratoire de pathologie végétale, la banque de gènes-centre de traitement des semences, les équipements post-récolte, les semences de Brachiaria et les vaccins, les serres expérimentales, la chambre froide pour le stockage des semences maraîchères, le système de jardin hors sol où poussent menthes, persil, choux et autres légumes.

Entre les explications sur la gestion intégrée de l'aflatoxine par la laborantine Djéneba Konaté ; l'exposition des semences Brachiaria et des vaccins par l'institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) par le Dr Abdou Fall, les technologie de l'IITA, l'exposition de semences de Worldveg, la pépinière des essences agro-forestières de CIFOR-ICRAF et d'autres présentations, les visiteurs ont pu apprécier les activités menées au centre en faveur de l'amélioration de la chaîne agricole et du cheptel.

Rappelons que l'ICRISAT qui a fêté ses 50 ans dans le monde, est lauréat du Prix africain de l'alimentation et au Mali, il héberge tous ces instituts de recherches : CIFOR-ICRAF, Wordveg, ILRI, IITA. Et l'Union européenne appuie les centres internationaux

L'ambassadeur de l'UE, Bart Ouvry réaffirmant leur soutien, il n'a pas manqué de saluer les efforts des instituts de recherche, ICRISAT, CIFOR-ICRAF, Wordveg, ILRI, IITA, pour l'impact de leurs partenariats dans le domaine de la recherche agricole pour le développement aux côtés des maliens. Avant de repartir l'ambassadeur, Bart Ouvry et ses collègues ont également planté quelques arbres.