Cote d'Ivoire: Adama Bictogo, président de l'assemblée nationale ivoirienne - " L'axe Abidjan-Dakar doit être la force motrice de l'intégration économique et régionale. "

L'axe Abidjan-Dakar doit être la force motrice de l'intégration économique et régionale. Tel est l'avis du président de l'assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Qui renseigne encore qu' " aujourd'hui, l'axe Abidjan-Dakar reste le socle de l'unité de l'Afrique, tant rêvé par nos illustres prédécesseurs ".

Adama Bictogo qui a été invité à prendre part à la session de clôture de l'assemblée nationale sénégalaise ce jeudi 30 juin, explique son avis, entre autres, par le fait que " nos deux Etats à eux seuls détiennent 60% de l'économie de l'Union économique et monétaire Ouest Africaine (Uemoa).

Cette intégration économique, dit-il dans la foulée, se renforce également par la mise en œuvre efficace et efficiente de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) " sous le leadership éclairé de nos deux chefs d'Etat et présidents de la République, leurs Excellences messieurs Alassane Ouattara et Macky Sall ".

Par ailleurs, M. Bictogo a rendu " un vibrant hommage " au président Macky Sall " pour son leadership de qualité à la tête de l'Union africaine qui lui permet de rendre audible la voix de l'Afrique à travers tous les grands sommets et foras internationaux ".

" Permettez-moi, en cette occasion de clôture de votre session parlementaire d'adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'ensemble des Députés du parlement de la République du Sénégal pour leur engagement au service de la vitalité de la démocratie et surtout pour la qualité du travail accompli au bénéfice du bonheur de vos populations. En la matière, vous êtes des modèles pour l'ensemble des parlementaires. ", déclare M.Bictogo.

" (... ) que le dialogue, l'amour et la fraternité puissent triompher et prendre le dessus sur la violence... "

S'adressant au parlement sénégalais, le politique ivoirien, par ailleurs président de l'assemblée parlementaire francophone, n'a pas manqué de lancer un appel de paix au Sénégal et à l'Afrique toute entière.

" Je voudrais également profiter de la solennité de l'occasion que vous m'offrez, pour lancer un appel, à l'Afrique et au Sénégal pour que le dialogue, l'amour et la fraternité puissent triompher et prendre le dessus sur la violence, l'intolérance et les guerres qui sèment la désolation. ", a confié Adama Bictogo.

Pour lui, les grandes problématiques auxquelles nos États font face et qui ont pour noms, entre autres, le défi démographique et sécuritaire, le changement climatique, la pandémie de la Covid-19, la fracture numérique et maintenant les effets collatéraux de la crise Russo-Ukrainienne, ne seront efficacement adressées que si nous faisons preuve de synergie et de solidarité parlementaire.

Le but ultime de notre engagement politique doit être la recherche constante de la cohésion sociale et du développement de nos pays en parfaite et intelligente synergie d'actions avec l'Exécutif et les autres Institutions de la République, soutient le politique ivoirien, par ailleurs président de l'assemblée parlementaire de la francophonie.

Selon lequel, nonobstant les difficultés et la conjoncture du moment, c'est avec beaucoup d'espoir que nos deux peuples (sénégalais et ivoirien Ndlr) unis projettent un futur rayonnant et désiré.

Pour ce faire, il est d'avis que " la fraternité doit demeurer le ciment de notre action dans un environnement apaisé et empreint de compromis ". A l'en croire, " notre devoir est de semer partout les graines de l'amour, de l'unité et de la paix ". Car, soutient-il, " le sens de la responsabilité nous le commande et la marche de l'histoire nous l'impose ".