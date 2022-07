Egypte: Le Patriarcat copte orthodoxe offre l'église de Mar Mina pour que le Patriarcat de Moscou puisse l'utiliser

Le Caire — L'église dédiée à Mar Mina, située dans la ville égyptienne de Giza et appartenant à l'Église copte orthodoxe, deviendra désormais la première église d'Égypte à être offerte en libre usage au Patriarcat orthodoxe de Moscou. La remise volontaire du lieu de culte acquiert une signification à la lumière des controverses et des conflits ecclésiaux qui déchirent depuis quelque temps les relations entre les Églises orthodoxes, et confirme la solidité des relations fraternelles existant entre l'Église orthodoxe copte, dirigée par le Patriarche Tawadros II, et l'Église orthodoxe russe, dirigée par Kirill, Patriarche de Moscou et de toute la Russie.

Le 25 juin, le Métropolite russe Leonid Gorbatchev, précédemment nommé exarque patriarcal de l'Église orthodoxe russe pour l'Afrique du Nord, a célébré la première Divine Liturgie dans l'église de Mar Mina. Auparavant, le Métropolite Leonid avait été reçu au Caire par le Patriarche copte Tawadros II, et avait indiqué qu'il avait demandé au président égyptien Abdel Fattah al Sisi de réserver un site sur le territoire de la nouvelle capitale administrative pour y construire une église et un centre de pastorale des migrants et des touristes russes en Égypte aux frais du Patriarcat de Moscou.

La valeur non seulement symbolique de la remise de l'église de Mar Mina est saisie à la lumière de l'affrontement qui a également opposé ces dernières années le Patriarcat de Moscou au Patriarcat grec orthodoxe d'Alexandrie - dirigé par le Patriarche Theodoros II - et des initiatives canoniques et pastorales entreprises par l'Église orthodoxe russe sur le continent africain.

La détérioration des relations entre le Patriarcat de Moscou et le Patriarcat d'Alexandrie est également liée à la situation générale de conflit qui déchire l'orthodoxie depuis des années, et dont l'épicentre a été l'affrontement ecclésial qui a éclaté en Ukraine, bien avant le début de l'invasion militaire russe du territoire ukrainien.

En 2019, le Patriarcat grec orthodoxe d'Alexandrie avait reconnu l'autocéphalie (indépendance) proclamée de l'Église orthodoxe ukrainienne, soustraite à la dépendance canonique du Patriarcat de Moscou, avec la reconnaissance du Patriarcat œcuménique de Constantinople. En réponse au choix du Patriarcat d'Alexandrie, le Patriarcat de Moscou avait demandé solennellement au Patriarche Théodoros II d'Alexandrie et à son Eglise "de renoncer à soutenir le schisme ukrainien". Puis, le 29 décembre 2021, le Synode de l'Église orthodoxe russe avait créé son propre exarchat patriarcal en Afrique, divisé en deux diocèses, l'un pour le Nord (basé au Caire) et l'autre pour le Sud du continent. Cette décision a été sévèrement condamnée par le Patriarcat d'Alexandrie, qui revendique sa propre juridiction canonique sur toutes les communautés orthodoxes du continent africain.

Aujourd'hui, avec la décision de confier sa propre église à libre usage à l'exarchat russe créé sur le continent africain, l'Église copte confirme les relations de proximité et de coopération ecclésiale qui la lient au Patriarcat de Moscou, également chargé des travaux d'un comité conjoint de dialogue théologique mis en place par les deux groupes ecclésiaux. Le métropolite Leonid, dans des déclarations transmises aux médias égyptiens, a déclaré qu'en réponse à la générosité de l'Église copte, le Patriarcat de Moscou fait également tout son possible "pour que les chrétiens égyptiens vivant en Russie se sentent chez eux, tout comme nous le faisons ici en Égypte".