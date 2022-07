Angola: L'INAC lance le portail de l'enfant

Luanda — Une plateforme numérique appelée Portal da Criança, avec l'adresse www.portaldacrianca.gov.ao, a été lancée jeudi, à Luanda, par l'Institut national de l'Enfant (INAC).

Le portail de l'enfant vise à faire connaître les services pour les enfants en Angola, en facilitant la diffusion des centres de garde d'enfants et leur localisation, les procédures d'adoption des enfants, la localisation de la famille et le regroupement familial, la municipalisation de la protection de l'enfant, l'enregistrement des naissances, les flux de soins pour les enfants victimes de violence, des statistiques sur le nombre de violences faites aux enfants et d'autres services.

L'initiative fait partie des politiques relatives aux enfants, afin que la population soit mieux informée sur la manière de protéger et de garantir les droits des enfants et c'est un complément à SOS-Criança, à travers 15015, qui est né de la nécessité de garantir la protection et le développement intégral de la enfant, étant confidentiel, libre et anonyme.

Le lancement de l'outil a marqué la fin de la Journée de l'Enfant, selon le directeur général de l'INAC, Paulo Kalesi, notant que le portail permettra également l'enregistrement et l'inscription des enfants des rues, des orphelins, entre autres fonctions.

Intervenant dans l'acte, le secrétaire d'État à l'éducation, Pacheco Francisco, a déclaré qu'au cours de la journée, il a été possible de réunir toutes les institutions qui agissent dans la protection des droits de l'enfant, ainsi que d'attirer l'attention sur la responsabilité de tous les agents de socialisation pour l'éducation de l'enfant et la transmission des valeurs morales et civiques.

De son côté, le chef du département de prévention et de protection des violences contre les enfants, Bruno Pedro, a fait savoir que le service de dénonciation SOS-Criança a enregistré 1 376 cas de violence contre les enfants au premier trimestre 2021, alors que dans la même période de cette année 522 cas, ce qui suggère que les actions articulées et coordonnées entre tous les acteurs de la chaîne de protection de l'enfance portent leurs fruits.

Le représentant de l'UNICEF en Angola, Ivan Yorevi, a dit que la violence contre les enfants n'est ni normale ni acceptable, et que tout le monde devrait s'unir pour travailler à la prévention de la violence contre les enfants.

Pour lui, éviter la violence implique la prévention, le travail d'information, le conseil aux familles et la réduction de l'impunité, ayant réaffirmé l'engagement de l'UNICEF à travailler avec les autorités angolaises sur ces questions.