Congo-Brazzaville: Droit des affaires - Dieudonné MPouki Moussouki réélu président du G.I.E Infogreffe en France

Infogreffe s'est réuni le 24 juin dernier en assemblée générale pour élire son nouveau Conseil d'administration qui, à son tour, a réélu Dieudonné MPouki Moussouki, greffier associé du Tribunal de commerce de Paris, pour un deuxième mandat comme président, et un nouveau vice-président, Me Jean-François Doucède, greffier associé du Tribunal de commerce de Bobigny.

À l'issue de l'assemblée générale annuelle d'Infogreffe, les administrateurs ont unanimement réélu Me Dieudonné MPouki Moussouki à la tête de ce groupement d'intérêt économique. Il entame ainsi un deuxième mandat après une première élection en 2019.

Jean-François Doucède, greffier associé du Tribunal de commerce de Bobigny, président de la Commission Marketing et Services du G.I.E., a été élu vice-président d'Infogreffe. Il succède ainsi à Anne Vidal-Penchinat.

" Cette réélection est un réel honneur, a déclaré Me Dieudonné MPouki Moussouki. Ce nouveau mandat va nous permettre d'inscrire durablement Infogreffe dans cette continuité d'innovation et de services dématérialisés afin de faciliter la vie des entrepreneurs. Dans un contexte d'incertitudes, notre mission de facilitation est plus que jamais essentielle ", a-t-il ajouté.

Infogreffe est le partenaire de confiance des entreprises françaises qui propose des services en ligne pour accompagner les entrepreneurs et les professionnels du chiffre et du droit. Cet accompagnement passe à la fois par la diffusion de l'information légale certifiée par les greffiers et par la mise en place d'outils et services numériques visant à accompagner la vie des entreprises, de leur création à leur développement.

Un stand Infogreffe au sixième salon VivaTech a permis de présenter, enre autres, le logiciel Qonto, fleuron de la Fintech qui s'adresse exclusivement aux entrepreneurs. Sa philosophie est de fluidifier les démarches et libérer le potentiel des entreprises, quelle que soit leur taille (Très petites entreprises, indépendants, petites et moyennes entreprises, start-up).

À propos de Me Dieudonné MPouki Moussouki, Franco-Congolais, il est diplômé de Sciences Po Paris, formé à l'Essec et titulaire d'une maîtrise en économie et gestion des entreprises de l'Université Louis-Pasteur de Strasbourg. Il entre au greffe du Tribunal de commerce de Paris en 1996 en qualité de contrôleur du Registre du commerce et des sociétés. Responsable du service juridique du greffe pendant dix ans, il est nommé greffier associé du Tribunal de commerce de Paris en 2012.

Me Dieudonné MPouki Moussouki participe activement aux divers projets ayant trait à la numérisation de la profession et la dématérialisation des formalités des entreprises, avec notamment l'élaboration du guide des formalités RCS, la mise en place du site des formalités en ligne d'Infogreffe, ou bien encore du guichet-entreprises pour le compte des greffiers des tribunaux de commerce. Vice-président du G.I.E. Infogreffe depuis 2016, il prend ses nouvelles fonctions de président le 1er janvier 2019 avant d'être réélu trois ans plus tard, le 24 juin 2022.