Afrique du Nord: JM - Athlétisme (semi-marathon) - L'Italienne Giovanna Epis et le Marocain Mohcin Outalha sacrés

Oran — L'Italienne Giovanna Epis et le Marocain Mohcin Outalha ont remporté le semi-marathon des Jeux méditerranéens Oran 2022, couru vendredi matin au Complexe olympique Miloud-Hadefi.

Chez les dames, Epis (1:13.47) a devancé les deux concurrentes marocaines Hanane Qallouj (1:13.53) et Rkia El Moukim (1:14.05), alors que les Algériennes Malika Benderbal (1 :17.38) et Souad Ait Salem (1 :18.24) ont terminé, respectivement, aux 9e et 10e rangs.

La troisième algérienne en lice, Nawal Yahi, n'a pas terminé la course.

Chez les messieurs, le semi-marathon a été remporté par le Marocain Mohcin Outalha (1 :04.05), devant le Français Benjamin Choquert (1 :04.19) et son compatriote marocain Sofiane Bouqantar (1 :04.57)

Les deux concurrents algériens Nabil El Hannachi (1 :07.06) et El Hadi Laameuch (1 :07.24), se sont adjugés les 6e et 7e places, tandis que Rabah Aboud n'a pas réussi à terminer la course.

Les épreuves de la 2e journée d'athlétisme des JM d'Oran, se poursuivent ce vendredi à partir de 18h00 au stade olympique, avec le déroulement de quatre finales chez les dames (saut en longueur, 400m haies, 3.000m steeple et le relais 4x100m),

Les messieurs sont également concernés par quatre finales, à savoir celles du lancer de marteau, du saut en hauteur, du 400m haies et du relais 4x100m.

Lors de la 1ère journée des épreuves d'athlétisme, disputée jeudi, les athlètes algériens se sont illustrés en décrochant une moisson de quatre médailles (2 or, 2 bronze).

Les médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de Bilal Tabti sur 3.000 m steeple et Mohamed Yasser Triki au concours du triple saut, alors que celles en bronze sont revenues à Zouina Bouzebra au lancer du marteau et Hichem Bouchicha sur 3.000m steeple.