Congo-Brazzaville: Spectacle - Retour en France du "Melting Crew Awards" de Fontenay-sous-Bois

Après deux éditions annulées à cause de la covid-19, le "Melting Crew Awards" de Fontenay-sous-Bois signe son retour, à l'occasion de sa dixième édition. Au programme, danse, musique, collecte de fournitures scolaires et expos-ventes avec, au premier plan, l'invité d'honneur, l'artiste-musicien congolais Roga Roga.

Pour le retour des légendes d'après covid-19, les organisateurs de l'association Kimia & Co, présidée par Afouz Olongo Regulate, promettent de rendre mémorable le rendez-vous multiculturel et intergénérationnel axé sur la musique afro-urbaine et la danse, le 10 juillet, salle Jacques-Brel, à Fontenay-sous-Bois. À nouveau, les jeunes danseurs viendront d'un peu partout du monde, Ile-de-France, Belgique ou Angleterre, afin d'exprimer leur passion pour la danse et la musique sur scène. La plupart d'entre eux sont nés en France et y ont grandi, fiers de leur double culture dans leur musique, et, ambassadeurs de la musique afro urbaine.

Cette édition de "la grande fête de mixité" a déjà connu son prélude en guise de préparatifs, le 10 avril dernier. Elle permettra de voir sur scène des artistes connus et en phase de l'être. L'artiste Cegra Karl, ancien pensionnaire de l'orchestre Extra Musica International, effectuera le déplacement de Brazzaville à Paris.

En invité d'honneur, la participation exceptionnelle du légendaire musicien Roga Roga, auteur du single du moment, "Bokoko". " Sa venue élèvera à nouveau cet événement dans une autre dimension internationale ", estiment les organisateurs.

Pour l'impulsion de cet événement, plusieurs personnalités l'ont soutenu. Parmi celles-ci, l'international des Diables rouges Bhaudry Massouanga, le footballeur Blaise Matuidi, le créateur du festival Juste Debout Bruce Ykanji, Hiro des Bana C4, l'artiste international congolais Fally Ipupa ou le rappeur Mokobé.

Le "Melting Crew Awards", événement culturel favorisant la mixité sociale, est également un rendez-vous de sensibilisation à l'impact écologique. Ainsi, depuis 2009, l'association Kimia & Co est engagée dans l'écologie. À l'occasion de ce dixième anniversaire, un partenariat a été mis en place avec l'association New Way pour soutenir la persistance des forêts ayant pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique et la famine.

Au regard des statuts de New Way, c'est une association de jeunes citoyens actifs qui s'entraident dans le but de lancer des programmes éducatifs et inclusifs favorisant le développement durable et la réalisation de soi. Le temps de ces réjouissances, elle organisera une collecte de fournitures scolaires en faveur des enfants démunis en Afrique.

Code vestimentaire au Melting Crew Awards " Anniversary " : Noir-or