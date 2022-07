Afrique: Faire face à un environnement incertain et tumultueux - Les difficultés immédiates et futures de l'Afrique et du Sénégal

Après deux longues années de pandémie de COVID-19, un nouveau choc, déclenché par la guerre en Ukraine, frappe l'Afrique sans lui laisser de répit. Ce choc a provoqué une brusque augmentation des prix mondiaux des produits alimentaires et du pétrole, ce qui a entrainé une hausse de l'inflation dont sont principalement victimes les personnes pauvres et vulnérables.

Par conséquent, les déséquilibres macroéconomiques sont à nouveau le principal défi auquel sont confrontés la région et le reste du monde. Ils placent les pays de la région sur la brèche, alors que leurs trajectoires de redressement sont déjà plus fragiles que jamais et que des millions de personnes sont confrontées au risque grandissant de l'insécurité alimentaire.

Ce choc survient au pire moment pour une grande partie du continent. Les finances publiques connaissent des tensions considérables dans de nombreux pays, et la dette publique est à son plus haut niveau depuis vingt ans. Ce choc vient aussi s'ajouter à d'autres difficultés régionales, notamment les risques sécuritaires dans le Sahel, le changement climatique, le faible taux de vaccination contre la COVID-19 et la hausse des coûts d'emprunt sur les marchés internationaux.

Les répercussions de la guerre en Ukraine se font aussi bien sûr sentir au Sénégal. C'est dans ce contexte difficile que les gouvernements doivent faire des choix délicats pour tenter de protéger leurs populations des fortes hausses des prix alimentaires et de l'énergie. Alors qu'ils avaient débuté l'année 2022 avec une forte dynamique, le redressement des pays importateurs de produits de base dans la région est entravé par la hausse des prix des produits de base.

Pour le Sénégal, la croissance économique pour cette année a donc été révisée à la baisse à 5 %, l'inflation a rapidement augmenté jusqu'à 7,4 % au mois de mai en raison de l'augmentation du prix des denrées alimentaires (+12 %), et les tensions sur les dépenses entraineront une aggravation du déficit budgétaire.

Que devraient donc faire les décideurs en Afrique et au Sénégal pour pousser leur pays dans la bonne direction tout en tenant compte du contexte incertain et tumultueux ?

En premier lieu, protéger les ménages les plus vulnérables de la hausse des prix alimentaires et de l'énergie tout en maîtrisant la dette.

C'est l'équilibre que doit atteindre la politique budgétaire. Compte tenu du nombre limité d'outils à leur disposition, de leur marge de manœuvre budgétaire restreinte, et des coûts d'emprunt en hausse sur les marchés internationaux, trouver ce compromis sera compliqué pour beaucoup de pays de la région.

Les récentes décisions des pouvoirs publics sénégalais consistant à ajuster certains prix énergétiques, à effectuer des transferts monétaires pour aider les plus vulnérables, et à appliquer des baisses ciblées de taxes pour stabiliser les prix alimentaires que consomment les ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire, vont dans le bon sens.

Cela étant dit, il est important pour l'Afrique et le Sénégal de renoncer progressivement aux subventions généralisées, en particulier concernant l'énergie, car elles sont coûteuses et bénéficient principalement aux plus aisés. La suppression progressive des subventions aux énergies sera nécessaire, mais demandera la mise en place de solides filets de protection sociale, une communication claire et un consensus politique.

En deuxième lieu, empêcher l'ancrage de l'inflation.

Avec l'augmentation des prix, les consommateurs et les entreprises peuvent s'attendre à ce que cette tendance se poursuive. Il est donc temps d'agir de façon plus déterminée pour éviter l'inflation devienne incontrôlable. Plusieurs banques centrales de la région ont déjà commencé à mettre fin aux mesures de politique monétaire liées à la COVID-19 ou à relever leurs taux directeurs, et de nouvelles augmentations des taux sont prévues. Il convient de saluer la récente décision de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) d'augmenter son principal taux directeur de 25 points de base.

En troisième lieu, ne pas oublier les réformes visant à mettre en place une reprise économique inclusive, verte et résiliente.

La prime pour les réformes structurelles mises en œuvre très tôt pour libérer le potentiel de croissance et ainsi éliminer les déséquilibres macroéconomiques est plus que jamais élevée. Au-delà des difficultés immédiates, la région devrait aussi œuvrer à l'avènement d'une reprise économique inclusive, verte et résiliente en promouvant l'investissement privé, en améliorant les dispositifs de protection sociale et en collaborant avec la communauté internationale pour s'adapter aux changements climatiques.

La plupart des pays devront commencer à replacer leur budget sur la bonne voie pour atténuer le risque de surendettement. Il faudrait appuyer ces mesures par une meilleure mobilisation des recettes intérieures, lesquelles restent relativement faibles dans de nombreux pays, ainsi que par une amélioration de la qualité des dépenses publiques. Le Sénégal s'est fixé des objectifs ambitieux à cet égard, notamment avec la Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, qui vise à augmenter le ratio impôts/PIB de 17 % à 20 % du PIB non pétrolier d'ici 2024.

Les pays de la région devront aussi poursuivre la mise en œuvre de réformes visant à libérer tout le potentiel du secteur privé, à favoriser les transformations structurelles, et à créer des emplois pour les jeunes. Des réformes qui améliorent le climat des affaires, renforcent la gouvernance, favorisent le passage au numérique, facilitent la concurrence et augmentent la productivité seraient bienvenues. En ce qui concerne le Sénégal, cela se traduirait par la mise en œuvre de réformes du marché du travail, des formations professionnelles, un accès aux financements et une réforme foncière.

Il sera aussi essentiel de renforcer la protection sociale afin de protéger les populations les plus vulnérables, en particulier les travailleurs informels dans les zones urbaines. On peut à cet égard se réjouir que de plus en plus de pays de la région aient pris des mesures pour renforcer leurs programmes de protection sociale depuis la pandémie. Le Sénégal en fait partie.

Il a entrepris de mettre à jour et d'étendre son Registre national unique, une base de données en appui des efforts de protection sociale en recensant les ménages vulnérables en plus des 558 000 ménages déjà recensés, afin d'inclure au moins un million de foyers. Le gouvernement prévoit aussi de dématérialiser les paiements du programme social phare, le Programme de bourses de sécurité familiale, pour garantir que les bénéficiaires reçoivent leurs prestations trimestrielles dans les temps.

Enfin, les pays de la région devront s'adapter aux changements climatiques. Les estimations du FMI montrent qu'un seul épisode de sécheresse peut diminuer le potentiel de croissance à moyen terme d'un pays africain d'un point de pourcentage. Par conséquent, des mesures visant à adapter les infrastructures et le paysage économique peuvent générer des bénéfices considérables.

Le Sénégal est particulièrement vulnérable aux changements climatiques, car 74 % de sa population est concentrée dans les zones côtières et environ 75 % de la main-d'œuvre travaille dans le secteur agricole. Les principales mesures d'adaptation aux changements climatiques du pays comprennent des investissements dans des infrastructures résilientes, une meilleure irrigation et une plus grande variété de semences améliorées.

Les pays de la région doivent également se saisir de la transition énergétique, qui offre des perspectives prometteuses de diversification et de création d'emplois pour la région compte tenu du potentiel de cette dernière en matière d'énergies renouvelables. La stratégie de développement du Sénégal tient compte de ces opportunités et définit un programme ambitieux afin de faire croître la production et la distribution d'électricité plus propre, qui représente actuellement 30 % de la production du pays.

Alors que l'Afrique aborde cette période difficile de déséquilibres et d'incertitudes, l'appui de la communauté internationale reste primordial. Le FMI estime que 425 milliards de dollars de financements extérieurs supplémentaires sont nécessaires pour résister à ce contexte difficile et tumultueux.

Depuis le début de la pandémie, nous avons apporté des financements représentant 1,5 % du PIB de 2021 aux pays d'Afrique subsaharienne, principalement à des conditions concessionnelles, soit 13 fois plus que la moyenne annuelle des prêts que nous avons consentis ces dix dernières années. Nous appelons également le G-20 à pleinement appliquer son engagement de rediriger 100 milliards de dollars de son allocation de droits de tirage spéciaux FMI (DTS) vers des pays vulnérables, en particulier en Afrique.

Notre fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, récemment créé a déjà reçu des promesses de dons pour 40 milliards de dollars. Enfin, il est temps également de concrétiser le Cadre commun du G20 pour beaucoup de pays de la région qui sont aux prises avec des problèmes de viabilité de la dette.