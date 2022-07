Afrique: Basketball/3e fenêtre éliminatoires mondial 2023 - Egypte - Sénégal ce vendredi à Alexandrie (18h) - Les " Lions " face au défi des Pharaons

Après un voyage assez mouvementé, l'équipe du Sénégal engage ce vendredi la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 co-organisée par l'Indonésie, le Japon et les Philippines. Les coéquipiers de Gorgui Sy Dieng effectuent ce vendredi à Alexandrie, leur première sortie en affrontant l'Egypte, pays organisateur qu'ils avaient déjà battue en février dernier à Dakar, avec en prime une place de leader de la poule D. Une position que les Lions se feront fort de conforter durant leur trois matchs de ce tournoi pour se qualifier au second tour de ces éliminatoires qui se déroulera en août prochain.

En Egypte depuis ce mardi après un voyage agité par des problèmes de visas, l' équipe nationale de basket masculin a finalement pris ses marques à Alexandrie. Elle engagera dès ce vendredi à Alexandrie le premier match qui l'oppose l'Egypte, pays organisateur pour le compte de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket prévu. A l'issue de la première séance en terre égyptienne, les Lions ambitionnent de conforter la première place acquise dans le groupe et d'assurer l'un des trois tickets gagnants pour le second tour. "Cette séance s'est bien passé. Nous avons essayé de dérouler les jambes après quatre jours sans entraînements et dans des conditions pas adéquates. On a joué et fait des exercices de tirs. Nous avons essayé de faire un entrainement plus normal Nous avons récupérer Ibou Faye qui va s'entrainer pour la première fois " a assuré le sélectionneur Boniface Ndong. Indisponible lors de la dernière fenêtre disputée à Dakar, membre du staff des Denver Nuggets (NBA) dit s'attendre à une forte adversité face à l'Egypte et à des retrouvailles très difficiles. Les Lions s'étaient imposé devant les Pharaons sur la marque de ( 75 à 57).

" Les Egyptiens vont sortir fort et être très agressifs. Il faut s'y attendre. L'important pour nous c'est de contrer cette agressivité et d'être lucide. Il ne faudra pas répondre aux provocations et de continuer à jouer notre match ", a t-il indiqué sur les ondes de la RFM

Après l'Égypte, les Lions vont enchainer en affrontant ce samedi, la RD du Congo avant de jouer ce dimanche Kenya.

Leader de son groupe avec 5 points (+58), le Sénégal est suivi de la RD Congo avec le même nombre de points, de l'Égypte (3e, 5 pts +47) et le Kenya (3e, 3 pts -109).

Les éliminatoires, zone Afrique, de la Coupe du monde FIBA 2023 se disputent sur une période de 15 mois (novembre 2021, février 2022, juillet 2022, août 2022 et février 2023). Les trois meilleures équipes des groupes A, B, C et D vont se qualifier pour le second tour de ces éliminatoires (groupes E et F), qui se déroulera en août 2022. Les deux meilleures de chacun des deux groupes et la meilleure troisième obtiendront les cinq billets pour aller représenter l'Afrique au tournoi mondial de 2023, co-organisé par l'Indonésie, le Japon et les Philippines.