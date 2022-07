Ile Maurice: Sherry Singh aurait refusé d'exercer une surveillance sur des opposants !

Si la nouvelle de la démission de Sherry Singh a été une grosse surprise pour beaucoup hier, le fait est que les relations entre l'ex-chef de Lakwizinn et la nouvelle cuisine du MSM sont plus ou moins amères depuis un certain temps.

L'ex-chef n'était plus aux fourneaux. Mais de là à ce qu'il rende le tablier, c'était un pas auquel Pravind Jugnauth ne s'attendait pas. Une nouvelle guerre vient de se déclarer. Face à l'insistance de "l'express", Sherry Singh a lâché ceci: "Quand vous partez face à un pouvoir comme celui-ci, c'est que vous êtes sûr de n'avoir aucune casserole."

"Kisa Sherry Sherry zot pé dir la sa?" disait feu sir Anerood Jugnauth d'une voix tremblotante sur la bande sonore qui avait été diffusée par des adversaires du MSM durant la campagne de 2014. À l'époque, à la manière de SAJ, personne ne connaissait ce "Sherry". Huit ans plus tard, quand l'homme démissionne de Mauritius Telecom, il fait la une de tous les médias, les succursales de MT restent fermées, et des centaines d'employés lui font une haie d'honneur.

Pendant ses sept années à la direction de MT et aux côtés des Jugnauth au pouvoir, il fut pendant longtemps perçu comme le chef-cuisinier du Kitchen-Cabinet du MSM. Aujourd'hui, Sherry Singh le tout-puissant part en invoquant de "profonds désaccords avec Pravind Jugnauth" et en expliquant que rester impliquerait qu'il renie ses valeurs. Pour ce que l'homme a représenté au sein du clan Jugnauth et pour les raisons qu'il avance, la démission de Sherry Singh est un événement politique majeur provoqué par des événements qui ont bouleversé les plaques tectoniques qui constituent la force directionnelle du MSM.

Lakwizinn 2.0

Parmi ces événements, il y a l'émergence d'une nouvelle Lakwizinn. Lakwizinn 2.0 est dominée par le trio Renganaden Padayachy, Zouberr Joomaye, Sarah Currimjee. Avec eux autour du couple premier ministériel, les services de Sherry Singh étaient devenus obsolètes. D'ailleurs en 2021, Sherry Singh démissionne comme Special Advisor auprès du Premier ministre. Ainsi, il a poursuivi son petit bout de chemin comme CEO de MT, jusqu'à hier.

Mais son entourage raconte que ce petit parcours où il était censé se concentrer uniquement sur MT (au détriment de la politique), n'était pas de tout repos. "Des membres de la nouvelle Kitchen Cabinet l'appelaient pour des recrutements, des promotions, des contrats. Il refusait et il n'en avait cure. Mais après chaque refus, c'est toujours quelqu'un de plus haut dans la hiérarchie qui l'appelait pour lui mettre la pression", raconte-ton dans son entourage.

Plus grave, une des demandes qu'il aurait également refusé d'entretenir aurait eu trait à la sécurité nationale. On lui aurait demandé d'utiliser l'outil des télécoms pour surveiller certains opposants au pouvoir et il aurait refusé. Reste à présent à savoir si Sherry Singh confirmera cela et - plus important - le prouver. Car Sherry Singh n'est pas exempt de critiques.

À peine son départ annoncé hier matin, des documents et des allégations de toute sorte à son encontre ont commencé à émerger. Elles sont venues se greffer sur son "manoir" au morcellement Au Bout du Monde, ou encore l'affaire des câbles que Top FM a qualifié de SherryGate. Sherry Singh qui s'est muré dans un silence absolu depuis son départ de la Telecom Tower en milieu de journée a refusé toutes les déclarations.

Face à l'insistance de l'express, et devant le fait que toutes sortes d'allégations à son sujet ont commencé à émerger depuis l'annonce de son départ, la seule phrase qu'il nous a dite c'est celle-ci : "Quand vous partez face à un pouvoir comme celui-ci, c'est que vous êtes sûr de n'avoir aucune casserole." Ce qui laisse présager qu'il est d'humeur combative et que match entre Sherry Singh et le MSM de Pravind Jugnauth, il y aura.