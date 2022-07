Seychelles: Pêcheur aux Seychelles, il ne trouve plus les poulpes qu'en grande profondeur

La mer est plus agitée est les poulpes sont devenus rares à cause du changement climatique

Dave Auguste vit sur la côte ouest de Mahé, dans le quartier de Port Glaud. À l'instar de nombreux Seychellois, sa maison est située juste à côté de la plage, offrant une vue imprenable sur la mer.

Des montagnes arborées tombant en cascade dans la mer et bordées de bâtiments illustrent le magnifique paysage des Seychelles, qui abrite l'une des plus petites populations d'Afrique, mais dont la biodiversité est l'une des plus riches au monde.

Les Seychelles sont un archipel de l'océan Indien composé de 115 îles réputées pour leurs plages immaculées. C'est une destination mondiale pour les touristes. Mahé, la plus grande des îles, abrite sa capitale, Victoria.

Chaque matin, Auguste se réveille et scrute la mer par sa fenêtre pour savoir s'il va aller travailler - pêcher. C'est ce qu'il fait depuis plus de 20 ans en tant que pêcheur, attrapant surtout du poulpe, dont la chair est très recherchée par les habitants et les touristes. Ils aiment la manger avec du lait de coco, ou en salade.

Un kilo de chair de poulpe se vend 10 dollars sur le marché local, mais peut se vendre jusqu'au double dans les magasins et les supermarchés.

Certains pêcheurs préfèrent attraper le poulpe dans la barrière de corail à marée basse, mais Auguste préfère s'aventurer dans la mer et plonger dans sa chasse au mollusque géant à huit pattes, semblable à une gelée.

Plonger encore plus profond

Il lui arrive de plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ces dernières années, dit-il, il a plongé de plus en plus profondément pour attraper des poulpes de plus en plus insaisissables.

"Au début, j'y allais parce qu'il y avait un groupe d'amis en mer, mais très vite, je me suis senti à l'aise dans l'eau et j'ai découvert des choses étonnantes", se souvient Auguste de ses premiers jours en mer, où il apprenait à attraper des poulpes - un passe-temps qui est rapidement devenu un moyen de subsistance pour sa famille.

Chaque jour, lorsque le temps le permet, il s'aventure en mer. Outre l'argent, Auguste dit tirer une satisfaction personnelle de ce travail. Et avec le temps, il est devenu une sorte d'expert des mouvements de la mer.

Je vais à la pêche en fonction de la marée", dit-il, expliquant que son programme de travail dépend de "l'humeur" de la mer.

Frappés par la pandémie de COVID-19, les revenus du secteur de la pêche aux Seychelles sortent d'une mauvaise passe, selon Auguste. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, dit-il : "L'année dernière, il y avait beaucoup de poulpe parce que la demande était faible. Les touristes ne sont pas venus. Le COVID-19 les a éloignés".

Il affirme que la demande de poulpe est maintenant de retour, mais que les prises sont beaucoup moins importantes.

"J'avais l'habitude de prendre en moyenne 15 kilos par jour, mais cette année, je n'en attrape que 5 kilos par jour, et cela ne suffit pas à répondre à la demande", explique Auguste.

En raison de la forte demande, dit-il, beaucoup plus de pêcheurs se concentrent désormais sur la capture du poulpe, dont les stocks semblent s'amenuiser.

"En général, chaque fois que je reviens avec ce que j'ai pêché, je le vends en totalité", explique Auguste, qui ajoute : "Mon plus gros client est un établissement touristique voisin, mais les Seychellois ordinaires aiment aussi se régaler de plats de poulpe pendant les vacances. Ils l'adorent cuit dans du lait de coco."

Le poulpe se met à l'abri

Pêcheur chevronné, Auguste a appris beaucoup de choses sur le poulpe au fil du temps.

" Les poulpes se trouvent normalement dans leurs trous. Sinon, on peut les voir nager dans les coraux. Ils aiment se camoufler, mais je peux les repérer assez facilement", observe Auguste, le visage illuminé par un sourire.

Auguste est parfaitement conscient de la menace que la surexploitation fait peser sur cette espèce de vie marine unique.

"L'important est de respecter la période de reproduction et de ne pas attraper les femelles qui pondent. Nous avons tout intérêt à les laisser se reproduire", dit-il.

Mais Auguste s'inquiète de bien d'autres choses.

"Il y a de moins en moins de poulpes maintenant. Avant, je les trouvais près du rivage, mais maintenant je dois aller plus loin. De plus, depuis une dizaine d'années, les sorties en mer sont devenues plus compliquées car la mer est plus agitée et les courants plus forts. Si je ne fais pas attention, je peux m'éloigner du rivage", explique Auguste.

Ces dernières années, Auguste a remarqué que les poulpes se déplacent beaucoup plus au large après de fortes pluies prolongées, car ils n'aiment pas ce qu'il appelle "l'eau rougeâtre" près du rivage.

Le cycle et le régime des pluies ont complètement changé, déplore Auguste : "Nous avions l'habitude d'avoir des périodes de pluie qui duraient plusieurs jours, maintenant il pleut la même quantité pendant une journée et tout s'écoule vers la mer."

Les Seychelles ont perdu plus de 90 % de leur corail dans certaines zones en raison de l'augmentation de la température de la mer, ce qui expose et met en danger sa population de poulpes et sa survie même en tant qu'espèce.

Le gouvernement étudie l'état de la population de poulpes, en vue de la conserver pour que les générations futures continuent à profiter de ce fruit de mer unique.

"Nous allons évaluer le nombre de personnes impliquées dans la pêche au poulpe et évaluer son impact économique", explique Annie Vidot, spécialiste des pêches à la Seychelles Fishing Authority (SFA).

Par ailleurs, Nichol Elizabeth, le chef de la SFA, a appelé au partage d'informations avec les pays voisins sur la gestion durable de la pêche au poulpe.

Que fait-on ?

Les Seychelles ont pris des mesures pour protéger leur biodiversité.

En 2020, dans le cadre d'une initiative inédite avec Nature Conservancy et le Programme des Nations Unies pour le développement, le pays s'est engagé à augmenter la superficie marine protégée de sa zone économique exclusive (ZEE) de 0,4 % à 30 %, soit une superficie totale de 410 000 kilomètres carrés.

"En ce qui concerne notre pêche, nous veillons à ce que les quotas soient bien respectés", a déclaré le président seychellois Wavel Ramkalawan aux médias lors d'une interview à Victoria, faisant référence aux quotas de pêche prévus par un accord entre l'Union européenne et les Seychelles sur la pêche au thon. "Lorsqu'ils épuisent leurs quotas, les thoniers restent ancrés au port".

La passion du président Ramkalawan pour la conservation est motivée par la crainte inhérente à la menace existentielle à laquelle les Seychelles, dont 80 % des infrastructures se trouvent dans les zones côtières, sont confrontées.

"Nous avons commencé à voir certaines de nos îles changer de forme", a déclaré le président Ramkalawan. "Il y a une forte possibilité que certaines îles disparaissent".

Pour sauver les coraux, les défenseurs de la nature ont plusieurs projets de restauration des récifs. Par exemple, la Marine Conservation Society a lancé des sites de pépinière de coraux sur terre et dans l'océan. Des fragments de coraux y sont nourris et transplantés ultérieurement sur le récif.

Pour les espèces marines telles que les écrevisses, l'autorité chargée de la pêche n'autorise désormais la récolte que pendant une période déterminée de l'année, afin de freiner la surexploitation.

Tout en reconnaissant la noblesse des objectifs de conservation, Keith Andre, président de la Fishermen and Boat Owners Association of Seychelles, affirme néanmoins que les pêcheurs du pays ressentent l'impact de la décision de réserver 30 % de la ZEE à la conservation.

Il qualifie cette décision de "contraignante", affirmant que les pêcheurs ne peuvent désormais plus accéder à leurs zones de pêche traditionnelles. "J'espère que cette décision n'a pas pour but d'évincer les pêcheurs", ajoute-t-il.

Deuxième après le tourisme, la pêche est un pilier important de l'économie des Seychelles, contribuant à environ 27 % du PIB.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), si la pêche industrielle soutient le secteur, la pêche artisanale reste très importante pour la sécurité alimentaire, l'emploi et l'identité culturelle des Seychellois. La pêche artisanale désigne les pratiques de pêche traditionnelles, à petite échelle et à faible technologie, qui tendent à générer moins de déchets que la pêche industrielle moderne.

Jean Francois Ferrari, le ministre de la pêche et de l'économie bleue, s'exprimant lors d'un récent atelier du PNUD sur la pêche, a réitéré l'importance de la pêche artisanale et a appelé à son positionnement au premier plan de l'industrie de la pêche.

Auguste, comme d'autres pêcheurs, aimerait continuer à pêcher pendant de nombreuses années encore. C'est sa passion, mais il est également très conscient que les Seychelles, comme d'autres petits États insulaires en développement (PEID), présentent des vulnérabilités environnementales uniques et sont confrontées à des menaces existentielles liées au changement climatique, notamment au phénomène de l'élévation du niveau de la mer.