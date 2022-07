Madagascar: Mois de la langue malgache - Les résultats du concours national de littérature annoncés hier

Les heureux gagnants du concours national

Les résultats du concours national de littérature destiné à promouvoir la langue malgache sont sortis hier. Ce concours, organisé dans le cadre du " mois de la langue malgache " durant tout le mois de juin a été subdivisé en trois catégories bien distinctes, à savoir les nouvelles, la fiction et la poésie. 72 œuvres d'auteurs venant de toutes les régions ont été reçues en tout pour ce concours. Parmi les critères de sélection de ces œuvres figuraient quelques sujets imposés tels que la solidarité, l'importance de l'effort et la persévérance dans le travail bien fait, outre la promotion et le respect de la langue nationale.

Les trois lauréats par catégorie ont reçu leur certificat et leur prix hier. La proclamation des résultats et la distribution des prix aux heureux gagnants se sont déroulées au centre culturel Ivokolo Analakely. Le ministère de la Communication et de la Culture, initiateur du concours prendra en charge l'impression du livre qui contiendra les œuvres des gagnants de chaque catégorie.

Cette cérémonie de distribution de prix marque également la clôture de l'événement " le mois dédié à la langue malgache ", un mois durant lequel tous les efforts ont été déployés pour que la langue malgache soit reconnue et replacée à sa juste valeur. Parmi les actions déjà effectuées, il y a la mise en place d'une direction de la promotion de la langue malgache, la création d'émissions destinées à corriger les fautes courantes dans son utilisation, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, sur les chaînes nationales radiophoniques et télévisées, mais il y a aussi les publications de sensibilisation pour une meilleure utilisation de la langue et un respect des syntaxes sur les réseaux sociaux du ministère de la Communication et de la Culture.