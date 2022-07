Madagascar: " Signature de la nouvelle charte des Alliances françaises " - 29 responsables attendus dans la capitale malgache

Ce jour, les présidents des 29 Alliances Françaises du pays se réunissent à Antananarivo pour signer ensemble cette nouvelle charte et s'engager ensemble pour les Alliances Françaises de demain.

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely , en tant que ministre de tutelle des associations, honorera de sa présence cette cérémonie de signature de la nouvelle charte des Alliances Françaises.

La Fondation des Alliances Françaises a pour mission principale la régulation, l'animation et la coordination du réseau mondial des Alliances Françaises créé en 1883 et constituant aujourd'hui la première ONG culturelle au monde. Autonomes juridiquement et financièrement, fondées sur le modèle associatif dans le cadre du droit local, les Alliances Françaises sont aujourd'hui au nombre de 832, présentes dans 131 pays, réparties sur les 5 continents. Elles ont pour missions de développer l'enseignement et l'usage de la langue française, favoriser la connaissance des cultures françaises et francophones, promouvoir la diversité et le dialogue entre les cultures.

Animées par près de 15 000 collaborateurs, elles rassemblent chaque année plus de 500 000 apprenants tous cours confondus, 6 500 administrateurs bénévoles, plus de 26 000 événements culturels par an et près de 3 millions de participants aux événements culturels organisés sur les 5 continents. La Fondation des Alliances Françaises assure l'octroi et le retrait du label Alliance Française ainsi que la protection et la promotion de la marque Alliance Française.

Elle apporte son conseil et son expertise aux équipes et membres des conseils d'administration. Elle favorise et organise les rencontres nationales, régionales ou mondiales encourageant ainsi la mutualisation et la solidarité. Elle contribue ainsi au renforcement de la communauté, à la cohérence globale de ses actions et au rayonnement de la marque Alliance Française dans le monde.

En 2020, année impactée par la pandémie mondiale, la Fondation s'est lancée comme objectif de réécrire et remettre au goût du jour la charte qui unit les 832 alliances du réseau mondial. Courant 2021, un comité a été créé, composé notamment de la présidente de l'Alliance d'Antananarivo (par ailleurs membre du Conseil d'Administration de la Fondation des Alliances Françaises représentante suppléante de la zone Afrique, Océan Indien et Moyen Orient), avec 11 autres représentants des Alliances des 5 continents. Il ressort du travail de ce groupe une charte moderne et actualisée à laquelle doivent adhérer maintenant formellement les 832 alliances du monde.

Deux représentants de la Fondation des Alliances Françaises de Paris seront présents à Madagascar à l'occasion du 75ème anniversaire de l'Alliance Française, notamment Jean-François Hans, délégué géographique Afrique, Moyen-Orient, Océan Indien, Asie et Océanie au sein de la Fondation et Thembi Latifa Sene, représentante des Alliances Françaises de la zone A Afrique, Océan Indien & Moyen-Orient au conseil d'administration de la fondation et présidente de l'AF de Johannesburg.