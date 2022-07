Afrique de l'Ouest: Adama bictogo president de l'assemblee nationale de la cote d'ivoire - " la Côte d'Ivoire et le Sénégal détiennent les 60% de l'économie de l'Uemoa"

Invité par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal Moustapha Niass à assister à la cérémonie de clôture de la 13ème législature, marquant ainsi son retrait à la vie publique, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bictogo a lancé un appel pour une Afrique unie, prospère et de paix. Il invite ainsi le parlement sénégalais en parfaite collégialité avec celui qu'il dirige à porter le flambeau pour l'atteinte de ces objectifs.

Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bictogo magnifiant les rapports séculaires et de cordialité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, hier jeudi 30 juin, à Dakar, il invité les deux peuples à marcher épaule contre épaule pour un futur meilleur. "Cet axe doit être la force motrice de l'intégration économique et régionale car nos deux Etats à eux seuls détiennent 60 % de l'économie de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ".

Cette intégration économique se renforce également par la mise en œuvre efficace et efficiente de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) sous le leadership éclairé de nos deux Chefs d'Etat et présidents de la République, à savoir Alassane Outtara et Macky Sall.

Par la même occasion, dira-t-il : "Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel à l'Afrique pour que le dialogue, l'amour, la fraternité puissent triompher et prendre le dessus sur la violence, l'intolérance et les guerres qui sèment la désolation. Cet espoir doit partir d'un socle tissé par nos deux peuples. Cet espoir de voir une Afrique sans violence doit partir du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ", conclut Adama Bictogo.