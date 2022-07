Madagascar: Ninie Donia - Six mois d'emprisonnement ferme

Un verdict amer pour l'artiste et non moins candidate à l'élection présidentielle en 2018. Eliane Bezara Virginie, de son nom d'artiste Ninie Donia, a été condamnée à six mois d'emprisonnement ferme par le tribunal de première instance de Nosy-Be.

Elle pèse à son dos sept chefs d'inculpation. Le plus lourd aura été l'association de malfaiteurs et qui a conduit le tribunal correctionnel à émettre cette peine d'emprisonnement. Les douze autres personnes qui l'ont soutenue durant sa manifestation écopent également de la même peine privative de liberté. Le Palais de justice a été mis sous haute sécurité hier durant l'audience et le transport des mises en cause au tribunal.

Le 13 mai dernier, Ninie Donia a publié une vidéo en direct sur les réseaux sociaux où en compagnie d'une cinquantaine de personnes, ils interpellent le Chef de l'Etat, le Premier ministre et le procureur de la République à suivre de près une affaire d'injustice à Nosy-Be.

Elle concerne l'expulsion de ces natifs de l'île au parfum dans leurs cases respectives. Ces gens se sont regroupés dans une association appelée Zafifotsy Manongalaza et ont fait de Ninie Donia leur leader. Un mois et quatre jours plus tard, soit le 17 juin, ils se sont manifestés dans la ville. Rapidement, une série d'arrestations s'est enchaînée. Dans la soirée même de cette manifestation, la décision a été prise par le procureur de les mettre sous mandat de dépôt pour la préservation de l'ordre public. Trois jours plus tard, ses partisans se sont rués vers la maison centrale pour réclamer une libération sans condition.

Ils se sont heurtés aux forces de l'ordre et cela a fait au moins trois blessés. Après dix jours, le procès a eu lieu et n'a pas attendu longtemps pour annoncer son verdict. Des membres d'association, des personnalités politiques surtout de l'opposition et des habitants de Nosy-Be étaient venus assister au procès pour supporter Ninie Donia. L'association Zafifotsy affirme avoir recouru en appel puisque ses partisans se disent consternés par le fait de catégoriser les membres avec des malfaiteurs. L'île au parfum constitue un terrain fertile aux détournements de terrains.

Les litiges fonciers y sont nombreux et des étrangers sont souvent impliqués dans ce genre d'affaires. Un documentaire d'une chaîne internationale, il y a quelques années, a éclairé quelques cas de trafic de terrains sur cette île, l'une des rares qui attirent les jetsets.