Sénégal: Un acteur de la société civile invite les Etats africains à protéger les migrants

Dakar — Le Coordonnateur du Forum social sénégalais (FSS), Mamadou Mignane Diouf, a rappelé vendredi, l'impératif pour les Etats africains d'assurer la sécurité des migrants.

"Nous sommes à l'ère de la mondialisation qui a fini de transformer le monde en un tout petit village planétaire. En même temps, les défis les plus présents auxquels l'Afrique fait face sont les défis des libres mouvements, auxquels viennent s'ajouter les défis de sécurité des migrants", a-t-il déclaré

M. Diouf s'exprimait lors d'une conférence de presse d'organisations de la société civile travaillent sur la migration, le développement, les droits de l'homme, la liberté de circulation et le droit d'asile suite au récent drame survenu à Melilla.

Selon lui, "la géopolitique internationale et sous-régionale" est aujourd'hui "fortement marquée par des stigmates de crise politique, économique et sociale mais également d'insécurité et d'instabilité, obligeant les populations vulnérables à des déplacements forcés ou voulues".

Il a en outre souligné que "la reprise de la coopération sécuritaire dans le domaine des migrations entre le Maroc et l'Espagne en mars 2022 a eu pour conséquence directe, la multiplication des actions coordonnées entre les deux pays (...)".

Selon M. Diouf, c'est "l'absence de prise en charge des migrants qui a alourdi ce bilan", exigeant ainsi qu'une "prise en charge sanitaire adéquate soit accordée à toutes les personnes hospitalisées à la suite de ce drame".

Par ailleurs, Mamadou Mignane Diouf s'est réjoui du "geste de solidarité et de l'esprit de synergie des différents responsables des organisations telles que le Réseau pour la défense des droits des migrants (REDDEM) et la Fédération des associations des sénégalais de l'extérieur et de retour international (FASER)".

Il a appelé "les mouvements de défense des droits humains et de défense des droits de personne en migration à se mobiliser durant ce moment critique où le droit à la vie est plus que jamais en danger".

Evoquant le chavirement d'une pirogue qui transportait des candidats à l'émigration ayant occasionné 15 morts au large de Kafountine (Bignona, sud), il a encouragé les services de la Croix-Rouge et de l'Etat qui se sont mobilisés pour retrouver les corps des survivants.

Il a demandé l'identification des corps et leur restitution aux familles pour les formalités des obsèques.