Angola: Un général angolais nommé chef d'état-major de la Force africaine en état d'alerte

Addis — Le général angolais de corps d'armée, António Lamas Benedito Xavier a été nommé vendredi par le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, chef d'état-major par intérim de la Force africaine en attente (FAEA).

Selon une note parvenue à l'ANGOP, la nomination du nouveau chef de cabinet de la FAEA est conforme à la déclaration finale du Sommet extraordinaire sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenu le 28 mai, à Malabo, Guinée équatoriale, qui détermine l'opérationnalisation de cette Force " sans plus tarder " et le renforcement de " la coordination avec les Communautés économiques régionales/Mécanismes régionaux sur son utilisation ".

Selon la déclaration finale du sommet de Malabo, l'une des tâches principales de la FAEA est la création d'une unité de lutte contre le terrorisme.

Pour l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), Francisco José da Cruz, la nomination du général de corps d'armée angolais correspond également à l'importance stratégique du pays et à son rôle actif dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique pour permettre le développement et l'intégration économique du continent.

Le diplomate a rappelé que dans son discours à la nation, le 15 octobre 2020, le Président de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço, a souligné l'importance stratégique de l'insertion des cadres angolais dans les organisations internationales, en particulier dans le contexte actuel de la politique étrangère angolaise.

Pour sa part, le nouveau chef d'état-major de la FAEA, le général de corps d'armée António Lamas, reconnaît que sa nomination est un motif de réjouissance pour l'Angola, ainsi que la récente désignation du Président João Lourenço comme "Champion/Promoteur de la paix et de la réconciliation en Afrique".

António Lamas a été détaché, depuis février de cette année, en tant que conseiller militaire auprès du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'organisation continentale.