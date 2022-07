Angola: Les dirigeants mondiaux réaffirment l'importance des océans

Lisbonne — Les chefs d'État et de gouvernement, qui ont participé à la deuxième Conférence des Nations Unies sur les océans ont réaffirmé, ce vendredi, à Lisbonne, l'importance des océans en tant que source de la biodiversité de la planète et son rôle vital dans le système climatique et le cycle de l'eau.

Le fait figure dans la "déclaration politique" publiée le même jour, dans la capitale portugaise, à l'issue de la conférence, qui s'est déroulée du 27 juin au 1er juillet, où l'Angola était représenté par le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

Dans la déclaration, les dirigeants mondiaux ont reconnu que l'océan est fondamental pour la vie de la planète et l'avenir de l'humanité.

Le document souligne que l'océan fournit une gamme de services écosystémiques, tels que l'oxygène à respirer et contribue à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la garantie d'emplois décents et de moyens de subsistance.

Il agit également comme un réservoir de gaz à effet de serre et protège la biodiversité, fournit un moyen de transport maritime, y compris pour le commerce mondial, et constitue une partie importante du patrimoine naturel et culturel mondial.

Dans ses valences, les océans jouent un rôle essentiel dans le développement durable et dans une économie durable fondée sur l'éradication de la pauvreté.

La ministre d'État aux affaires sociales, Carolina Cerqueira, les ministres de l'agriculture et de la pêche, António Assis, de la culture, du tourisme et de l'environnement, Filipe Zau, et la secrétaire d'État aux l'Environnement, Paula Coelho ont aussi fait partie de la délégation, conduite par le Président João Lourenço.