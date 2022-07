Maroc: De Bakou, Rachid Talbi Alami plaide pour une coopération étroite entre les pays non-alignés

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a plaidé jeudi à Bakou pour la consolidation de la coopération et un partenariat multilatéral entre les pays membres du réseau parlementaire du mouvement des non-alignés tout en incitant à ce que la solidarité et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays membres soient érigées en une doctrine dans leurs rapports.

Intervenant à l'ouverture des travaux du congrès constitutif du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, qui se tient du 29 juin au 02 juillet dans la capitale Azerbaïdjanaise, il a insisté sur la nécessaire promotion du rôle des parlements dans la défense de la paix, la démocratisation des relations internationales, la répartition juste et équitable des richesses, l'indépendance des pays non-alignés sur le plan de la prise des décisions et leur droit à acquérir les nouvelles technologies, outre une meilleure exploitation des richesses ainsi que l'instauration d'une justice climatique et aussi des échanges commerciaux équilibrés.

Il a souligné, à ce propos, que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'ensemble des pays membres de ce mouvement doit être au cœur des priorités tout comme pour l'ensemble des autres pays de la communauté internationale, attirant l'attention sur le fait que "l'un des défis majeurs posés devant ce groupement géopolitique est la dislocation des régimes politiques et le séparatisme qui représentent un terreau propice au terrorisme et au fanatisme".

Le président de la Chambre des représentants a aussi relevé que "de nombreuses régions dans le monde sont aujourd'hui en proie à des crises, parfois attisées par des pays qui prétendent défendre des valeurs nobles", estimant qu"'il ne peut y avoir de développement, de progrès ou encore des institutions sans paix et sans sécurité et également sans des frontières sécurisées, lesquelles sont nécessaires pour le développement des échanges commerciaux et la circulation sans risques des personnes".

"L'avenir est à nous si nous restons soudés par les liens de la coopération, la solidarité, la paix et le respect mutuel et si nous réussissons aussi à nous prémunir contre les crises et à les régler", a affirmé M. Talbi Alami qui participe aux travaux de cette conférence à la tête d'une délégation de parlementaires.

Il a assuré, sur ce registre, que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, poursuivra sa défense de cette doctrine tout en œuvrant à "tisser des partenariats prometteurs et à partager ses expériences et ses bonnes pratiques avec les pays amis, d'autant que les événements dans le monde renforcent plus que jamais le rôle de ce mouvement international en faveur de la paix, la démocratie et la cohabitation".

Il a évoqué, à ce propos, les défis posés devant les pays membres du mouvement des non-alignés, lesquels sont aggravés par la globalisation des crises et des conflits, le terrorisme, l'augmentation du nombre des déplacés, les changements climatiques, les répercussions de la pandémie du Covid-19, les déficits en denrées alimentaires ou encore la hausse sans précédent des prix des produits énergétiques à cause de la conjoncture internationale actuelle.

Commentant le choix du thème de cette conférence "La consolidation du rôle des parlements nationaux dans la promotion de la paix et de développement durable", il a noté que cette thématique illustre bien les préoccupations de ce groupement parlementaire dans un contexte mondial où les peuples de ce mouvement sont les plus lésés et illustre aussi la détermination de ce bloc à donner un nouvel élan au mouvement des non-alignés après plus de 60 ans d'existence.

D'où, pour lui, le rôle prépondérant que ce groupement parlementaire est appelé à jouer dans la résolution des problématiques lancinantes à l'appui de nouvelles approches qui rompent définitivement avec les anciennes méthodes.

Il a toutefois déploré le fait que si les pays membres de ce mouvement disposent des plus grandes réserves énergétiques et minières dans le monde et de la plus grande superficie de terres arables dont 60 % en Afrique, il n'en reste pas moins, que dans ces pays-là, on enregistre paradoxalement les phénomènes les plus graves de famine, de pauvreté, de faiblesse du taux de scolarisation, de connexion faible au réseau électrique et en eau potable ou encore le déficit en infrastructures.

Et d'ajouter que les pays membres de ce mouvement sont le théâtre du plus grand nombre de conflits armés dans le monde, ce qui représente un frein au développement et un traumatisme pour les populations. Il a regretté aussi le fait qu'en dépit de leur grand nombre, plus de la moitié des membres des Nations-unis, les pays de ce mouvement ne pèsent pas sur la décision sur le plan international de manière à refléter leur densité démographique, leur prolongement géographique ou encore leur histoire et leurs contributions dans l'enrichissement de la civilisation universelle.

Autre constat à la défaveur de ce mouvement relevé par M. Talbi Alami, le fait que les pays membres de ce mouvement sont les premières victimes des changements climatiques avec leur lot de catastrophes, entre autres, la sécheresse, la désertification, la déforestation et les inondations, favorisant en conséquence les flux migratoires alors qu'ils ne sont pas les premiers pollueurs, n'étant que faiblement industrialisés.

Face aux défis évoqués et pour transcender aussi les paradoxes existants, il préconise "une nouvelle vision et des approches novatrices puisant dans le capital militantiste de ce mouvement et ses nobles objectifs et ce, pour tisser de nouvelles relations sur le plan international".

Cette première conférence du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés intervient à l'issue de la réunion constitutive de ce Réseau à Madrid, en marge de la 143ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), tenue en novembre 2021. Cette instance vise à consacrer les principes du Mouvement des non-alignés, créé lors de la Conférence de Bandung en 1955 et dont le Maroc a été l'un des fondateurs.

Le réseau s'assigne aussi comme objectifs d'assurer l'appui parlementaire à la réalisation de ces engagements, en mettant en place un cadre de coopération et de coordination entre les parlements des États membres du mouvement et à travers également la promotion de la diplomatie parlementaire entre les différentes instances parlementaires internationales et ce, en vue d'élargir la coordination interparlementaire, notamment sur le registre des changements climatiques et dans les domaines de la démocratie, les droits humains, la paix, la sécurité ou encore le développement durable.

Cette première conférence sera marquée par l'approbation du règlement intérieur du réseau parlementaire, ainsi que l'élection du président et de trois vice-présidents, en considération de la représentation géographique de ses membres.

La délégation parlementaire marocaine comprend Thami Ouazzani Touhami du Rassemblement national des indépendants (RNI) et Mohamed Hjira du Parti Authenticité et modernité (PAM).