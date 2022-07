Maroc: Rabat - Le CESE tient sa 135 ème session ordinaire

Rabat — Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a tenu, jeudi à Rabat, sa cent trente-cinquième session ordinaire, sous la présidence de M. Ahmed Reda Chami.

Cette session a été marquée par la participation de Mohammed Dardouri, Wali, Coordonnateur national de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui a fait une présentation de la troisième phase de l'INDH et sa contribution dans la valorisation du capital humain, indique le CESE dans un communiqué.

Ainsi, après la réalisation de 43.000 projets des deux premières phases, la troisième phase s'articule autour de 4 programmes visant la consolidation des acquis enregistrés depuis son lancement (programme 1 : parer aux insuffisances au niveau des infrastructures et des services sociaux fondamentaux, programme 2 : accompagner les personnes vulnérables et la promotion des jeunes et le renforcement du capital humain, programme 3 : améliorer le revenu et l'inclusion économique des jeunes et programme 4 : consolider le capital humain des générations futures), fait observer la même source.

S'agissant de l'ingénierie financière, cette troisième phase, qui a permis à ce jour la concrétisation de 18.600 projets, bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 18 milliards de dirhams pour la période 2019-2023 dont l'affectation s'est basée sur les indicateurs de développement humain, les disparités territoriales ainsi que sur les particularités de chaque programme.

"Il y a lieu de souligner que l'INDH, dont la gouvernance rassemble à la fois les instances territoriales et nationales, s'appuie également sur un positionnement singulier à même de faire converger les logiques communautaires (proximité, innovation et agilité) et institutionnelles (mobilisation, standardisation, financement) en vue d'apporter des réponses pérennes aux défis du développement humain", ajoute le CESE.

Par ailleurs, le Conseil a adopté, lors de cette session, son projet de rapport annuel au titre de l'année 2021, conclut le communiqué.