Maroc: Bank Of Africa clôture avec succès la 4ème édition de Smart Bank

Casablanca — Bank Of Africa (BOA) a annoncé, jeudi, avoir clôturé avec succès la 4ème édition de son programme national d'Open Innovation territoriale SMART Bank et dépassé la barre des 30.000 étudiants sensibilisés à l'entreprenariat.

"Bank Of Africa maintient sa dynamique entrepreneuriale et clôture la 4ème édition du programme national d'Open Innovation territoriale SMART Bank, un dispositif réunissant l'ensemble des acteurs du territoire au profit du développement de l'économie locale", indique BOA dans un communiqué.

Mis en place en collaboration avec les universités, les Centres Régionaux d'Investissement (CRI) et plusieurs entreprises partenaires, ce programme vise a encourager les porteurs d'idées et jeunes startupers à proposer des solutions innovantes, quel que soit leur stade de maturité, en réponse à des problématiques soumises par les différentes parties prenantes du dispositif, fait remarquer la même source.

Basé sur des challenges régionaux, puis nationaux, le programme SMART Bank vise à accompagner ses bénéficiaires pour une accélération de leur projet, et tester ainsi l'impact des solutions proposées à travers formations et mentorat, assurés par des experts métiers lors de bootcamps organisés conjointement avec les partenaires locaux de BOA. L'objectif est de contribuer à développer chez les différents participants un certain nombre d'attitudes, d'aptitudes et des compétences utiles pour mener à bien un projet entrepreneurial.

Lancé en 2019, le programme a rassemblé dans cette 4ème édition, plus de 12.000 jeunes sensibilisés à l'entrepreneuriat, près de 250 porteurs d'idées accompagnés à travers plus de 200 heures de formation et 29 projets finalistes confrontés au niveau national, et ce grâce à la mobilisation de 10 régions du Royaume et des partenaires locaux.

Il s'agit des régions de Rabat-Salé-Kenitra via l'Université Mohammed V de Rabat et son Centre d'entrepreneuriat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima via l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) et le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa via l'université Ibn Zohr (UIZ) et le CRI Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun via l'UIZ et le CRI Guelmim-Oued Noun, Draâ-Tafilalet via l'UIZ et le CRI Draâ-Tafilalet et Dakhla-Oued Eddahab via l'UIZ.

Ce programme a connu, également, la mobilisation des régions Laayoune-Sakia El Hamra via l'UIZ et le CRI Laayoune-Sakia EL Hamra, Marrakech-Safi via l'université Cadi Ayyad & la Cité de l'Innovation de Marrakech et le CRI Marrakech-Safi, Casablanca-Settat via la la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Chock, le CRI Casablanca-Settat, Casa Baia et Casa Transport et Fès-Meknès via l'Université Euromed de Fès et le CRI Fès-Meknès.

Lors de la cérémonie de remise des prix organisée le 30 juin, 15 projets sur les 29 finalistes ont été validés par le jury pour accompagnement, dont 3 gagnants qui se sont partagés un gain de 45.000 dirhams et intègreront directement le réseau d'incubateurs BlueSpace de Bank Of Africa et partenaires.

A ce jour, le programme SMART Bank a pu sensibiliser plus de 30.000 étudiants à l'entreprenariat, et ce, à travers ses différentes éditions, sur l'ensemble du territoire national, renforçant ainsi le positionnement de Bank Of Africa en tant que banque innovante et partenaire privilégié des jeunes, pour les soutenir dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées et leur faciliter l'intégration dans le marché du travail, conclut le communiqué.