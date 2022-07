Egypte: Mohamed Salah - L'Egyptien prolonge à Liverpool

Mohamed Salah va rester à Liverpool. L'international égyptien a prolongé son contrat avec les Reds. L'annonce a été faite ce vendredi par le club anglais.

C'est une annonce qui devrait rassurer les supporters de Liverpool. Auteur d'une saison 2021-2022 parfaite ( 51 matchs, 31 buts toutes compétitions confondues), Salah ne quittera pas le club, du moins cet été.

Après plusieurs mois de longues négociations, l'attaquant égyptien a finalement signé un nouveau contrat " longue durée ".

We're delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays

