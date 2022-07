Cameroun: Douala, hôte de la 13e édition de l'Africa Banking Forum

Dakar — La 13e édition de l'Africa banking forum (ABF) se tiendra à partir de jeudi, à Douala, la capitale économique camerounaise, sur le thème : "Quelles ambitions pour une banque catalyseur de la reprise ?", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette rencontre de deux jours organisée par One Africa Forums (ex I-conférences), verra la participation de plus 350 décideurs de communauté bancaire et financière africaine qui vont débattre, échanger et partager les expériences, expertises et meilleures pratiques, précise la même source.

"ABF se veut donc un laboratoire d'idées où experts, analystes, financiers, banquiers et gouvernements tenteront d'apporter des réponses claires aux différentes problématiques des secteurs bancaire et financier", indiquent les organisateurs.

Selon eux, l'organisation de cette édition témoigne de l'importance de cette plateforme dans la création d'un débat de fond sur les enjeux et défis majeurs du secteur bancaire.

Elle permet également de tracer la voie du futur pour le secteur à travers les recommandations et conclusions qui émaneront des travaux de cette conférence, ont-ils fait savoir.

Ils ajoutent que l'évènement sera également l'occasion de parler des principales tendances technologiques et leur impact sur le secteur et l'activité bancaire en Afrique.

One Africa Forums (ex i-Conférences), une société marocaine basée à Casablanca, est leader dans l'organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l'Ouest.

Elle vise à̀ promouvoir le partenariat sud-sud et favoriser l'investissement et le développement de secteurs stratégiques.