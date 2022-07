Tunisie: L'illustre photographe tunisien Jacques Pérez s'est éteint à l'âge de 90 ans

Tunis — Le grand photographe tunisien Jacques Pérez, s'est éteint, vendredi, à l'âge de 90 ans, au terme d'un parcours artistique étalé sur plus d'un demi-siècle.

Le défunt est natif de 1932, de père tunisien et de mère allemande. Jacques Pérez est un tunisien appartenant à la communauté juive qui a grandi au quartier El Hafsia à la Médina de Tunis où il a toujours résidé. Sa passion pour la photographie qui remonte à son plus jeune âge, témoigne de son attachement non seulement à l'histoire, mais aussi aux traces des civilisations, des cultures, des rites et traditions.

Cet illustre photographe est considéré comme un témoin de l'histoire de son pays mais aussi de l'essor et de l'émergence de la photographie tunisienne. Auteur de plusieurs reportages et ouvrages sur la photographie, Pérez était l'un des photographes tunisiens les plus remarquables du 20ème siècle. Il a également été l'un des fondateurs de la Cinémathèque tunisienne et le promoteur du tourisme tunisien à travers des milliers de cartes postales qu'il a réalisées au fil des décennies.

"Souvenirs d'avant l'oubli" était sa toute dernière exposition tenue au mois d'octobre 2021 au palais Kheireddine, musée de la ville de Tunis. Ce lieu est situé au coeur de la médina de Tunis où le défunt a toujours vécu. Cette exposition rétrospective, organisée à la veille de ses 90 ans, présentait une collection de 80 de ses oeuvres photographiques, datant parfois d'un demi-siècle. Le photographe y offrait un regard unique sur l'histoire de la Tunisie dans ses moindres détails.

Prix national des Arts et des Lettres de Tunisie, Chevalier de l'Ordre du mérite culturel de la République tunisienne, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, Jacques Pérez a influencé plusieurs générations de professionnels et d'amateurs. Ses collections ont été acquises à l'international, par des institutions aussi prestigieuses que l'UNESCO, la Fondation Aga Khan, la Bibliothèque nationale de France, l'Institut du monde arabe, le Musée national palestinien, la Maison Européenne de la Photographie, ou le ministère tunisien de la Culture.

Jacques Pérez, le créateur polyvalent, est au coeur d'un film documentaire qui s'intitule "La Tunisie de Jacques Pérez" (52'). Ce film datant de 2018 est réalisé par Saïd Kasmi-Mitterrand et coécrit avec Frédéric Mitterrand.

Ses photographies sont actuellement visibles au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris, dans le cadre d'une exposition qui s'intitule "Pélerinage à Djerba, photographies de Jacques Pérez, 1980" organisée du 2 juin au 31 décembre 2022.

Le musée parisien présente une exposition qui illustre la vie sur l'île de Djerba, au Sud de la Tunisie abritant "une des synagogues les plus anciennes et les plus célèbres au monde, la Ghriba. La communauté autour de cette synagogue, dont l'existence est attestée depuis le Moyen Âge, a été documentée par Jacques Pérez en 1979-1980, dans une série de photographies hautes en couleur qui illustre leurs traditions ancestrales."