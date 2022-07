Tunisie: Nabeul - Trois porteurs de projets innovants seront sélectionnés par INTECMED

Nabeul — Trois meilleurs porteurs de projets innovants dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'artisanat seront sélectionnés par le projet INTECMED " Incubateurs d'innovation et de transfert technologique en Méditerranée ", lancé en Tunisie depuis 2020, en vue de développer un écosystème méditerranéen intégré, facilitant le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, a indiqué à l'Agence TAP, le Directeur général de la Chambre de commerce du Cap Bon Moez Hassan.

Ainsi pour la mise en œuvre de leurs business plans, les lauréats recevront un soutien financier respectif de l'ordre de 30 000 euros (96,25 mille dinars), 20 000 euros (64,2 mille dinars) et 10 000 euros (32 mille dinars).

Ces projets, qui présentent les meilleurs business plan seront sélectionnés parmi 12 bénéficiaires du Programme INTECMED, mis en œuvre par la Chambre de commerce et industrie du Cap Bon et l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR), a précisé Hassan.

Et d'ajouter que la sélection des projets aura lieu après l'organisation de formations au profit des 12 bénéficiaires du programme INTECMED, prévues en septembre 2022.

Le programme offre un accès à des espaces de co-working, à des formations dans différents domaines d'expertise (business et finance, commercial, développement produit, aspects juridiques) et à des coachings individuels dans différents domaines ainsi qu'une participation à des activités de mise en réseau nationales et internationales, en plus à des réunions B2B et à des séminaires internationaux avec des partenaires du projet INTECMED comme l'Espagne, la Grèce et l'Égypte.

La Chambre de commerce et industrie du Cap Bon et l'ANPR avait reçu 48 candidatures des entreprises appartenant principalement aux secteurs de l'agriculture et des TIC (51%), au secteur de l'agroalimentaire (31%) et au secteur de l'artisanat (18%).

La plupart des candidatures sont issues du gouvernorat de Nabeul (28), Tunis (15), Médenine (6), Manouba (4) et d'autres régions.

A cet effet, un comité indépendant d'évaluation statuera des projets soumis pour choisir les 12 bénéficiaires du programme destiné essentiellement aux jeunes innovateurs, aux chercheurs, aux PME, aux institutions publiques, aux incubateurs et aux accélérateurs d'initiatives citoyennes, aux centres de recherche, technopole et université, aux organisations liées à la recherche innovation, transfert et technologie.

Le projet INTECMED est cofinancé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 3,680 millions d'euros dans le cadre de l'IEV CTF "Programme Bassin Maritime Méditerranée", l'initiative de Coopération Transfrontalière (CTF) mise en œuvre par l'UE dans le cadre de l'Instrument Européen de Voisinage (IEV) et impliquera quatre pays méditerranéens, à savoir la Tunisie, la Grèce, l'Espagne et l'Egypte.

L'objectif du projet est de renforcer les liens entre la recherche, l'industrie, le secteur privé et les citoyens et à relever les défis communs des zones impliquées dans le projet, caractérisés par un ralentissement économique généralisé et un grave déficit d'emplois.

A moyen terme, le projet prévoit de mettre en place un groupe stable de décideurs pour définir une stratégie d'innovation au niveau local capable de coordonner toutes les actions des différents acteurs.

Les programmes de mentorat des projets pilotes amélioreront les compétences et les capacités de commercialisation des résultats de recherche d'au moins 48 entrepreneurs/chercheurs.

A long terme, une amélioration de la capacité d'innovation des régions impliquées et en particulier celles de la rive sud de la Méditerranée, est attendue.

La Chambre de commerce et d'industrie du Cap Bon couvre les gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan et œuvre à fournir les services au profit des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie.