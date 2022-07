Ile Maurice: Journée internationale - Les coopératives fêtent 109 ans de service "pour un monde meilleur"

Le premier samedi de juillet est dédié aux coopératives. Le but de cette journée internationale est de reconnaître leur contribution et de promouvoir les idées du mouvement coopératif, telles que l'efficacité économique et l'égalité dans le monde. Pour la 109e édition de cette journée internationale, le thème, défini par l'International Cooperative Alliance et les Nations Unies, est "Cooperatives build a better world".

Le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, dans un rencontre avec la presse pour élaborer sur les activités organisées dans le cadre de cette journée internationale, a soutenu que "ce secteur favorise la participation économique ; lutte contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique ; génère des emplois ; contribue à la sécurité alimentaire ; et améliore la situation financière des communautés locales". Actives dans le monde entier, les sociétés coopératives se sont révélées plus résistantes aux crises dans plusieurs secteurs économiques variés, indique-t-il.

La journée a été marquée par différentes activités, dont l'exposition des produits confectionnés par des coopératives pour promouvoir le savoir-faire local à la Foire des coopératives à Quatre-Bornes. Pour débuter les célébrations, un dépôt de gerbes a eu lieu hier au monument des coopératives au Jardin de la Compagnie à Port-Louis. Pour le président de la Mauritius Cooperative Alliance, Daramraj Kona Yerukunondu, c'est geste traditionnel de reconnaissance envers les anciens coopérateurs qui ont contribué à la croissance significative du mouvement.

Les sociétés coopératives ont maintenant la responsabilité d'amener le mouvement vers de plus hauts sommets, dit-il. Dans l'après-midi une session de formation de deux jours sur la cuisine rodriguaise a été lancée. Six femmes coopératrices de Rodrigues dispensent une formation sur la préparation de plats rodriguais, comme le manioc cuit au four, les gâteaux de patate douce, le pudding de maïs et le riz de maïs. Parmi les 1 050 coopératives enregistrées, 80 viennent de Rodrigues.