Tunisie: Le pays - FMI | La date du démarrage des négociations officielles annoncée

Les négociations officielles entre la Tunisie et le Fonds Monétaire International (FMI) autour d'un nouveau programme de financement démarreront, le 4 juillet courant, a annoncé, vendredi, une source de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) à l'agence TAP.

Une délégation du FMI se rendra, lundi à Tunis, afin d'entamer ces négociations avec les autorités tunisiennes, sachant que le montant du financement qu'accordera le fonds à la Tunisie aux termes de ces négociations, reste encore inconnu.

" Ce montant sera arrêté lors des négociations officielles ", avait indiqué, le 24 juin dernier, la ministre des Finances Sihem Namssia.

Le 22 juin dernier, le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour avait déclaré, au terme de discussions techniques de plusieurs mois avec les autorités tunisiennes, que son institution est prête à entamer, au cours des prochaines semaines, des négociations portant sur la mise en place d'un programme.

Il avait, à cette occasion, salué la publication par le gouvernement de son plan de réformes, appelant, les différentes parties prenantes à faire cause commune pour le mettre en œuvre .

" Un programme de réformes d'inspiration nationale, tel qu'il est défendu par le gouvernement, est plus crédible et plus à même de susciter l'adhésion générale, et présente donc plus de chances de réussite que par le passé ", avait-il souligné, ajoutant que " l'adhésion aux réformes revêt une grande importance, que celles-ci bénéficient ou non d'un appui de la part du FMI. "

" Il est essentiel que le gouvernement décrive plus en détail chacune des mesures de son plan de réformes, et qu'il en débatte avec l'ensemble des parties prenantes, afin que celles-ci fassent cause commune et participent à sa mise en œuvre ", avait-il recommandé.