Sénégal: BRVM - Hausse de 2,15 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce premier juillet 2022

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 2,15 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce premier juillet 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 7758,658 milliards de FCFA contre 7756,508 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des actions est par contre en baisse de 9,103 milliards, s'établissant à 6241,628 milliards de FCFA contre 6250,731 milliards de FCFA le 30 juin 2022.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée, se situant à 1,286 milliards de FCFA contre 541,490 millions de FCFA la veille.

Du côté des indices, c'est le retour dans la zone rouge. L'indice BRVM Composite a ainsi baissé de 0,14% à 207,35 points contre 207,65 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10 s'est replié plus fortement de 0,64% à 159,26 points contre 160,29 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 1 295 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,17% à 1 495 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,97% à 1 685 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,78% à 3 750 FCFA), et BOA Burkina Faso (plus 5,56% à 5 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 4 290 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,94% à 5 000 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,56% à 5 700 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,70% à 865 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 0,42% à 2 345 FCFA).